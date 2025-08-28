Компания Nvidia, самый дорогой производитель чипов в мире, отчиталась об очередном рекордном квартале. Выручка компании достигла $46,7 млрд, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль выросла на 59% и составила $26,4 млрд. Эти ошеломляющие результаты напрямую связаны с неугасающим спросом на технологии искусственного интеллекта.

Mariia Shalabaieva/Unsplash



Двигателем роста Nvidia является подразделение дата-центров, которое обеспечивает вычислительную мощность для ИИ-компаний по всему миру. Выручка этого сегмента составила $41,1 млрд, также показав рост на 56% в годовом исчислении. Это говорит о том, что технологические гиганты продолжают активно инвестировать в инфраструктуру для обучения и развертывания ИИ-моделей.

Ключевую роль в успехе сыграло новейшее поколение чипов Blackwell. Только на их долю пришлось $27 млрд продаж. «Blackwell — это ИИ-платформа, которую ждал мир, — заявил генеральный директор Дженсен Хуанг. — Гонка ИИ во всю идет, и Blackwell находится в ее центре». По его прогнозам, к концу десятилетия расходы на ИИ-инфраструктуру достигнут $3−4 трлн.

Nvidia практически монополизировала рынок передовых графических процессоров (GPU) для ИИ. Компания также отметила свою роль в запуске моделей gpt-oss от OpenAI, которые обрабатывали 1,5 млн токенов в секунду на одной системе Nvidia Blackwell.

Единственной проблемой для компании остаются продажи в Китае. Из-за экспортных ограничений США, Nvidia не смогла продать ни одного своего специализированного чипа H20 китайским клиентам в прошлом квартале. Тем не менее, компания прогнозирует выручку в третьем квартале на уровне $54 млрд, даже не включая потенциальные поставки в Китай.

