Американская компания Cognizant Technology Solutions (CTSH) представила масштабный план развития корпоративных ИИ-решений совместно с Nvidia. Ключевыми направлениями сотрудничества станут пять стратегических областей: агентные системы искусственного интеллекта, отраслевые языковые модели, цифровые двойники для производства, базовая инфраструктура для ИИ и интеграция технологий Nvidia в платформу Neuro AI.

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В области здравоохранения CTSH уже продемонстрировала впечатляющие результаты. Разработанная ей медицинская языковая модель позволила снизить трудозатраты для клиентов на 30-75%, повысить точность работы систем на 30-40% и ускорить выход новых продуктов на рынок на 40-45%. Инфраструктурное решение для healthcare-клиента обеспечило 2,7-кратное улучшение стоимостной эффективности и 1,8-кратный рост производительности.

Особое внимание уделяется мультиагентным системам на базе микросервисов Nvidia NIM. Новая технология позволит компаниям быстро создавать и масштабировать ИИ-системы для адаптивных операций, принятия решений в реальном времени и персонализированного взаимодействия с клиентами. Разработаны готовые агентные сети для различных бизнес-функций: продажи, маркетинг, управление цепочками поставок.

Цифровые двойники на основе Nvidia Omniverse помогут клиентам моделировать производственные процессы, оптимизировать планировку предприятий и проводить аналитику в режиме реального времени. Инфраструктурный компонент «GPU как сервис» (GPU-as-a-Service, GPUaaS) поможет обеспечить корпоративные ИИ-проекты необходимыми вычислительными мощностями.

Сроки запуска такого хаба пока не называются.