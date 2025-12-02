Nvidia объявила о покупке пакета акций Synopsys на $2 млрд — одной из ключевых компаний в мире программного обеспечения для проектирования микросхем. Акции были приобретены по $414,79 за штуку, что вывело Nvidia в число крупнейших акционеров партнера и сразу подстегнуло рост бумаг Synopsys на рынке.

Freepik

Сделка должна объединить вычислительные технологии Nvidia — от GPU-ускорения до ИИ-инструментов и платформ моделирования — с инженерными и симуляционными решениями Synopsys, которые используются для создания самых сложных чипов и электроники. Компании планируют тесно интегрировать свои разработки: ускорять симуляции, автоматизировать проектирование с помощью «агентного» ИИ, развивать цифровые двойники и переносить традиционные инженерные процессы на мощные GPU-архитектуры. Это должно значительно сократить сроки разработки чипов и повысить качество моделирования — от молекулярного уровня до сложных промышленных систем.

Руководители обеих компаний называют партнерство логичным шагом: современные устройства требуют одновременного соединения электроники, физики и искусственного интеллекта, а традиционные инструменты проектирования уже не успевают за темпами развития отрасли. Несмотря на масштаб (и цену) сделки, сотрудничество не является эксклюзивным — Synopsys продолжит работу с другими производителями.

Тем не менее отраслевые аналитики отмечают, что инвестиция делает Nvidia заметным игроком не только в области чипов, но и в самом процессе их проектирования. Если компании реализуют задуманные планы, рынок может получить новое поколение инструментов, способных многократно ускорить разработку сложных «умных» систем — от электроники и роботов до автомобилей и медицинских устройств. По сути, речь идет о попытке создать новую технологическую связку — «железо + ИИ + инструменты проектирования» — которая может определить стандарты разработки в индустрии на ближайшие годы.