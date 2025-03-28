Новый программный продукт Nvidia представляет собой уникальный ИИ-инструмент, который полностью функционирует на графических процессорах без подключения к облаку. Ассистент использует языковую модель на базе алгоритма LLaMA с 8 млрд параметров и предназначен для персональных компьютеров с видеокартами RTX 30, 40 и 50 серий. Еще одно ограничение — устройство должно иметь не меньше 12 ГБ видеопамяти.

Фото: Nvidia

G-Assist активируется нажатием Alt+G и выполняет множество специализированных задач: диагностирует систему, оптимизирует игровой процесс, разгоняет видеокарту и мониторит производительность всего ПК. Кроме того, модель может управлять периферийными устройствами от Logitech, Corsair, MSI и Nanoleaf. Ассистент не претендует на роль универсального чат-бота, а сосредоточен исключительно на компьютерной экосистеме.

Компания специально разработала открытую платформу с GitHub-репозиторием, где разработчики могут создавать собственные плагины для ИИ-помощника в формате JSON. Среди примеров — интеграция со Spotify и подключение Google Gemini. Nvidia активно собирает обратную связь от пользователей для дальнейшего совершенствования продукта.

Выпуск G-Assist вписывается в долгосрочную стратегию Nvidia по внедрению ИИ-технологий в игровую индустрию. Ранее компания уже демонстрировала подобные разработки, включая ChatRTX и Nemotron-4 для улучшения диалогов игровых персонажей. В будущем Nvidia обещает сделать G-Assist доступной для запуска на ноутбуках.