Власти Нью-Йорка подписали закон, запрещающий арендодателям применять программное обеспечение для определения стоимости аренды, пишет The Verge. Штат стал первым в США, где алгоритмические системы ценообразования объявлены незаконными. До этого подобный запрет действовал в отдельных городах, например Филадельфии и Сан-Франциско.

Freepik

Технологические компании, такие как RealPage, предлагают владельцам недвижимости инструменты на базе алгоритмов, рассчитывающие оптимальные арендные ставки. Системы также способны определять количество жильцов на единицу площади и условия продления договоров. В RealPage отмечают, что, решения компании помогают клиентам «оптимизировать арендную плату для достижения максимальной доходности — комбинации цены и заполняемости».

Новый закон приравнивает применение подобных программ к картельному сговору. Два и более собственника или управляющих, использующих одну систему для расчета ставок, фактически отказываются от конкуренции между собой — «сознательно или при грубой небрежности», говорится в документе. Нарушением является не только установка условий аренды через ПО, но и сам факт координации через алгоритмы.

Власти штата считают, что «алгоритмы на основе частных данных» провоцируют «искажение рынка жилья» и наносят ущерб арендаторам в условиях кризиса доступности. В 2024 году последствия от использования такого ПО обошлись жильцам США примерно в $3,8 млрд.