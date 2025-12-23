Компания «Авто.ру», которая принадлежит «Яндексу», может вскоре сменить владельца. Как сообщил «Коммерсант», «Яндекс» находится в процессе переговоров с потенциальными покупателями, а сумма потенциальной сделки может составить 20–25 млрд руб. «Инк» обсудил инфоповод с основателем автолизинговой платформы для физлиц Appruvo, экс-основателем платформы «еКредит» Кириллом Лариным.

standret / Freepik

Во-первых, обсудили саму сделку — насколько реалистично, что «Яндекс» готов отдать такой мощный актив, как крупнейший в стране автомобильный портал? По мнению Кирилла Ларина, в такой смелый шаг верится с трудом — и вот почему:

«В то, что «Яндекс» решил продать «Авто.ру» и «Авто.ру Бизнес», не верится. Товарная вертикаль автомобилей это очень большой рынок с большим количеством транзакций, торговых точек, поставщиков. Чем больше участников, тем большей ценностью является функция агрегации. И «Яндекс» — очевидный лидер в этом. Все основные компоненты автомобильной экосистемы для купли-продажи авто, которую построил «Яндекс», являются или лидерами в своих сегментах, или недосягаемыми лидерами».

Кроме того, подчеркнул эксперт, компания выбрала довольно неоднозначное время для проведения сделки (опустим приближение праздников через считанные дни). Как отметил Ларин, рынок авто с пробегом показывает рост за счет продаж одного физического лица другому, в то время как дилерский сегмент демонстрирует спад.

«Тут возникает самый интересный вопрос — правильное ли сейчас время для продажи такого актива? Ответ — время не самое удачное. Рынок новых автомобилей находится на спаде. Для России 1,3 млн новых продаж — это мало. Рынок авто с пробегом показывает рост +3%. Но рост идет за счет продаж физик-физику, дилерский сегмент, который создает много выручки для «Яндекса», сейчас на спаде. Кажется, что надо подождать всего год-два, и он вернется к росту. И вот тогда, логически, его стоит продавать «на хаях», — рассказал эксперт.

Что по цифрам

Как уже приводилось ранее, предварительной суммой сделки назвали 20 млрд руб. Но были и предположения о 5 млрд из-за не совсем позитивной ситуации в автомобильном сегменте.

«Касательно оценки, которая фигурировала в некоторых публикациях. Мне не хочется верить, что цена 20 млрд является справедливой. «Яндекс. Вертикали» зарабатывает в год примерно 15−20 млрд руб. С учетом высокой маржинальности этого бизнеса и очень большого влияния «Яндекса» в формировании стоимости рынка, оценка может доходить до 2−3 выручек. О каких 5 млрд тут можно говорить, я не знаю», — поделился мнением Ларин.

О потенциальных покупателях

Покупкой автомобильного портала, предположительно, заинтересовались банки, а точнее, «Сбер» и «Т-банк». Кроме того, в числе потенциальных претендентов приводится «Авито. Однако Ларин считает, что в этот ряд можно добавить и «Альфа-банк», так как у него есть все возможности для подобной сделки.

«Надо искать игрока с самым высоким потенциалом синергии — именно он сможет заплатить самую высокую стоимость за счет роста своих показателей. Очевидно, что «Сбер» и «Т-Банк» являются основными претендентами. Продажа авто, кредитование и страхование — все эти части экосистемы уже есть у обоих банков, и оба они являются лидерами в своих направлениях. В этом плане «Альфа-банк» также можно назвать потенциальным фаворитом, потому что у него также есть и кредитование, и страхование», — отметил он.

«Авто.ру» был запущен в 1996 году и стал одним из первых специализированных автомобильных сайтов в российском интернете. Изначально это была классическая доска объявлений: частные продавцы размещали предложения о продаже машин. Проект быстро набрал популярность и уже к началу 2000-х стал крупнейшей онлайн-площадкой для сделок с автомобилями.

В 2014 году «Яндекс» приобрел «Авто.ру» примерно за $175 млн. После смены владельца сервис начал активно трансформироваться: были запущены проверки истории автомобилей, инструменты оценки цен, аналитика спроса и предложения, расширено сотрудничество с автодилерами.