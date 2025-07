Астрономы нашли новый таинственный седноид на краю Солнечной системы — его орбита настолько необычна, что ставит под сомнение существование гипотетической Девятой планеты. Уникальный объект, получивший прозвище «Аммонит», может изменить наше понимание формирования самых удаленных тел в Солнечной системе.

Несмотря на возможности современных телескопов, некоторые участки Солнечной системы по-прежнему остаются неизученными. Здесь мало солнечного света, и все указывает на то, что в этих тенях могут скрываться неизвестные астрономические объекты — от транснептуновых объектов до гипотетических планетарных тел.

Астрономы все чаще обнаруживают признаки того, что в этих зонах действуют силы, не объяснимые известными телами Солнечной системы. Некоторые объекты выдают себя лишь легким отклонением орбиты других тел или почти неуловимым световым мерцанием.

Новое открытие: седноид 2023 KQ14

Астрономы, работающие с японским телескопом Subaru на Гавайях, зафиксировали новый транснептуновый объект — 2023 KQ14. Он вращается вокруг Солнца дальше орбиты Нептуна и принадлежит к редкому классу объектов — седноидам, названных в честь карликовой планеты Седна (Sedna (dwarf planet)). Новичка прозвали «Аммонит» — в честь окаменелого моллюска.

Седноиды — это особые дальние малые планеты с вытянутыми орбитами и огромными перигелиями. Аммонит стал всего лишь четвертым седноидом, известным науке.

«Понимание орбитальной эволюции и физических свойств этих уникальных далеких объектов имеет решающее значение для понимания всей истории Солнечной системы», — заявил д-р Фуми Ёсида, соавтор исследования.

Этот рисунок разделен на две части вертикальной черной линией и показывает орбитальные данные внешних объектов Солнечной системы. Слева показано распределение большой полуоси и перигелия, причем красная вертикальная пунктирная линия представляет приблизительную область, где галактические приливы и пролетающие мимо звезды могут возмущать орбиты транснептунных объектов. Горизонтальные черные линии показывают верхнюю границу хаотической диффузии и гравитационного рассеяния Нептуном. Все названные объекты имеют большие перигелии, и это четко показывает, чем Аммонит отличается от других. Он находится в области, в которой в настоящее время не обнаружено других объектов. Справа показано, что Аммонит не входит в предполагаемое скопление объектов с большими перигелиями. (Chen et al., NatAstr. 2025)

Как был найден Аммонит

Объект впервые зафиксировали в марте, мае и августе 2023 года с помощью камеры HyperSuprimeCam на телескопе Subaru. Для подтверждения открытия потребовались дополнительные наблюдения летом 2024 года и анализ архивных данных. Всего орбиту Аммонита удалось проследить за 19 лет наблюдений.

Исследование стало частью проекта FOSSIL (Formation and evolution of the Solar System: Icy Legacy) — программы, направленной на изучение формирования и эволюции Солнечной системы.

Орбита, которая вызывает вопросы

Команда FOSSIL смоделировала орбиту Аммонита и пришла к выводу: она стабильна уже 4,5 млрд лет. Интересно, что хотя орбита объекта сегодня отличается от других седноидов, около 4,2 млрд лет назад они могли быть схожи.

«Орбита Аммонита не совпадает с орбитами других объектов, подобных Седне, и заполняет ранее необъясненный „q-пробел“ в наблюдаемом распределении далеких объектов Солнечной системы», — говорится в статье в Nature Astronomy.

Это открытие потенциально изменяет наше понимание гравитационных взаимодействий в транснептуновой области.

Девятая планета под вопросом

«2023 KQ14 был обнаружен в удаленном регионе, где гравитация Нептуна оказывает незначительное влияние. Присутствие объектов с вытянутыми орбитами и большими перигелийными расстояниями в этой области говорит о том, что в древности, когда образовался 2023 KQ14, произошло нечто необычное», — сказал Ёсида.

Понимание орбитальной эволюции и физических свойств этих уникальных далёких объектов имеет решающее значение для понимания всей истории Солнечной системы. В настоящее время телескоп Subaru — один из немногих телескопов на Земле, способных делать подобные открытия.

Орбита Аммонита теперь отличается от орбиты других Седноидов, и этот факт требует объяснения. Это свидетельство того, что среди далеких объектов Солнечной системы есть более сложные и разнообразные.

Астрономы давно задаются вопросом, существует ли в нашей Солнечной системе так называемая «Девятая планета», которая могла бы оказывать гравитационное влияние на орбиты этих далеких тел. Если такая планета действительно существует, то открытие Аммонита накладывает дополнительные ограничения на её возможную орбиту и местоположение — фактически сокращая число областей, где она может скрываться.

«Подобные седне объекты с большими полуосями (a > 200 а.е.) и большими перигелиями (q > 60 а.е.), по-видимому, эволюционируют по стабильным орбитам, которые остаются в значительной степени неизменными и не изменяются под действием гравитации Нептуна с момента образования Солнечной системы», — объясняют исследователи.

Хотя это исследование не подтверждает и не оспаривает существование Девятой планеты, оно накладывает дополнительные ограничения на ее орбиту. Фактически, каждое открытие очередного седноида ограничивает существование Девятой планеты.

Но если она существует, то у нее есть огромная территория, где можно спрятаться. Некоторые астрономы, изучавшие ее потенциальное существование, считают, что Девятая планета может быть пятой по величине планетой Солнечной системы.