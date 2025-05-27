Общая стоимость венчурных сделок в Китае за первые четыре месяца 2025 года снизилась на 50% по данным исследования аналитической компании GlobalData. Объем сделок при этом сократился на 16%.

Фото: Freepik

В результате, на долю Китая пришлось около 16% от общего числа сделок с венчурным финансированием, объявленных в мире в январе-апреле 2025 года, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17%). Это снижение еще более заметно с точки зрения стоимости сделок: вклад Китая сократился примерно с 20% до 6%, отметили в компании.

Снижение венчурного финансирования в стране вызвано более осторожным подходом инвесторов, геополитической напряженностью и проблемами с регулированием, считает ведущий аналитик GlobalData Ауроджьоти Бозе. Однако потенциал для роста и инноваций в стране далеко не исчерпан, полагает он.

В GlobalData добавили, что снижение активности венчурного финансирования в Китае свидетельствует о серьезном изменении настроений инвесторов и динамики рынка. По мнению аналитиков, это изменение может изменить глобальный ландшафт венчурного финансирования, поскольку капитал направляется в регионы, которые инвесторы считают более благоприятными для инвестиций.