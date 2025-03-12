По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем выдачи ипотечных кредитов в 2025 году может снизиться на 30% относительно 2024 года. При этом основную долю продолжат составлять сохранившиеся льготные программы. Эксперты пояснили, что активизация рыночных сделок возможна при снижении ставки до 13-15%, а это маловероятно в 2025 году.

В агентстве также не исключают дальнейшего ужесточения макропруденциального регулирования, а с 1 апреля Банк России сможет вводить его по наиболее рискованным типам кредитов.

Эксперты прогнозируют, что, несмотря на отрицательную динамику выдач, по итогам 2025 года темп роста портфеля составит около 8-9%. Это будет обусловлено снижением досрочных погашений, поскольку россиянам выгоднее размещать средства на депозитах, чем направлять свободные ресурсы на погашение кредитов сверх обязательных платежей.

Кроме этого, портфель необеспеченных кредитов на балансах банков снизится на 5% на фоне ужесточения макропруденциального регулирования в сегменте. При этом аналитики отмечают, что программы рассрочки, которые есть у крупнейших банков будут активнее развиваться.

Также по прогнозам экспертов, замедление темпов роста кредитования крупного бизнеса и МСБ будет на уровне 10 и 13%, соответственно. На это повлияют высокие ставки, регуляторные меры по снижению концентрации кредитных рисков и уменьшение объемов господдержки.

2025 год станет периодом балансирования между потребностью в финансировании бизнеса и регуляторными ограничениями, призванными не допустить перегрева экономики и сдержать инфляцию, считают в агентстве.

«В каждом из кредитных сегментов мы ожидаем более низкие показатели роста, чем в прошлом году, наиболее значительное замедление будет наблюдаться в необеспеченных сегментах», — заявили там.