Бизнес попросил временно разрешить использовать зарубежное ПО для отдельных компонентов облачной и ИИ-инфраструктуры. Речь идет о микрокоде графических ускорителей (GPU) и закрытых библиотеках, для которых пока нет полноценных российских аналогов. Участники рынка предупреждают: если обязать компании заменить эти программы к 2028 году, ИИ-инфраструктура может подорожать, а внедрение таких технологий в госсекторе — замедлиться.

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С таким предложением выступила АНО «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям». В октябре организация направила его рабочей группе «Инфраструктура и ЦОДы для ИИ» при правительственной подкомиссии. Помимо временного исключения для микрокода GPU и закрытых библиотек, бизнес предлагает установить общий график перехода на российское ПО и определить, какие компоненты облачной и ИИ-инфраструктуры действительно критичны. Использовать зарубежные программы предлагают разрешить до появления отечественных аналогов, но при условии дополнительных мер защиты и контроля целостности ПО.

Кроме того, участники рынка предлагают засчитывать импортозамещение, если облачный провайдер работает на платформе из реестра российского ПО или использует доверенный технологический стек. По мнению гендиректора «Клауд солюшенс» Дениса Хлебородова, российские решения уже есть для большинства компонентов такой инфраструктуры. Но драйверы и специализированные библиотеки для GPU пока трудно заменить отечественными разработками.

Еще одна проблема — противоречия в сроках перехода на российское ПО. Проект постановления правительства, подготовленный Минцифры в мае 2026 года, предусматривает начало перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2028 году. Для сложных проектов срок может продлиться до 2036-го. При этом действующее постановление правительства №1912 требует завершить переход до 31 декабря 2029 года. Бизнес опасается, что требование полностью заменить ПО затронет и те компоненты ИИ-стека, для которых российских аналогов пока нет.

В секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что предложения обсуждают с профильными ведомствами, после чего их представят подкомиссии по ИИ. В Минцифры заявили, что инициатива рабочей группы в министерство пока не поступала. Там также отметили, что сроки перехода на российское ПО можно согласовать со сроками замены программно-аппаратных комплексов.

За январь—сентябрь 2026 года госорганы закупили ПО для облачного ИИ-стека на 2,71 млрд руб. — на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это 6,9% от всех закупок программного обеспечения на 39,37 млрд руб., подсчитали в «Контур Закупках». Госкомпании потратили на такие решения 600 млн руб., на 64% больше год к году. Их доля в общих закупках ПО составила 1,5%. По словам участников рынка, российские аналоги уже есть в сегментах виртуализации, SDN и SDS. Но наличие отечественной программы еще не означает, что она подойдет для конкретного оборудования и задач. Сильнее всего зависимость от зарубежных технологий сохраняется в микропрограммах ускорителей, драйверах и вычислительных библиотеках.

Эксперты предупреждают, что обязательная замена зарубежного ПО без готовых альтернатив может увеличить расходы на ИИ-инфраструктуру, снизить ее производительность и затормозить внедрение технологий. При этом одна только отсрочка не гарантирует, что российские аналоги появятся. Поэтому бизнес настаивает на понятном графике перехода и временных исключениях для тех компонентов, которые пока нечем заменить.

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