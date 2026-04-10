Российские компании в последние месяцы активно переходят от пилотов к внедрению ИИ-агентов, инвестируя в проекты в среднем от 10 до 50 млн руб. Однако несмотря на рост доступности технологий, их окупаемость по-прежнему зависит от задач и зрелости бизнеса, следует из исследования Cloud.ru и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, результаты которого есть в распоряжении «Инка».

По оценкам аналитиков, простые решения могут окупиться менее чем за 12 месяцев, проекты средней сложности — за 1–2 года, а крупные инфраструктурные инициативы требуют более длительного горизонта. При этом иногда ИИ так и остается на стадии пилота — не из-за технологий, а из-за организационных ограничений.

На этом фоне меняется экономика входа в ИИ. Если раньше внедрение требовало значительных капитальных затрат на инфраструктуру, то сейчас облака позволяют начинать с минимальных вложений.

«Смысл облака — снижение порога входа до почти нуля… ты можешь арендовать ресурсы на часы, и это стоит денег, доступных каждому — по цене обеда», — отметил Андрей Прошлецов, директор по стратегии и аналитике Cloud.ru на встрече с журналистами.

Именно эта модель объясняет, почему технологии стали доступнее: бизнесу больше не нужно инвестировать десятки миллионов рублей на старте — эти суммы возникают уже на этапе масштабирования. В среднем же проекты с ИИ-агентами требуют 10–50 млн руб., а у крупных компаний инвестиции могут достигать сотен миллионов.

Читайте также ИИ в облаках: один из крупнейших облачных провайдеров удвоил рост на новом спросе

При этом точка, в которой ИИ начинает приносить прибыль, остается неоднозначной. Как пояснил и. о. главы Cloud.ru Михаил Лобоцкий, это сильно зависит от размера и типа компании.

«Стартапы часто сразу строят всё в облаке, а крупные компании выбирают, что переносить, а что оставлять в своей инфраструктуре», — уточнил он.

Фактически это означает, что для части компаний ИИ уже становится рабочим инструментом, а для других — остается затратной экспериментальной зоной. Наибольший эффект достигается в отраслях с качественными и структурированными данными: там уровень автоматизации может доходить до 60–90%, а время выполнения задач сокращается в среднем на 40–50%.

Читайте также Заголовок новости

Влияние на занятость также будет неравномерным. В ближайшие годы быстрее всего будут автоматизироваться функции, связанные с обработкой информации и созданием цифровых продуктов.

«Точка замены будет находиться там, где работа ограничивается обработкой информации», — убежден Прошлецов.

В результате ИИ действительно становится доступнее — но не автоматически прибыльнее. Ключевым фактором остается не сам факт внедрения, а способность компании встроить технологию в конкретные бизнес-процессы и довести проекты до масштабирования.

В то же время роли, требующие человеческого взаимодействия, принятия решений и выстраивания доверия, сохранятся дольше. Это означает, что внедрение ИИ скорее изменит структуру занятости, чем приведет к массовому вытеснению сотрудников.

Что это значит для бизнеса

Вывод 1: вход в ИИ подешевел за счет облаков (модель оплата по факту использования — pay-as-you-go).

Вывод 2: инвестиции в 10–50 млн руб. — это уже этап масштабирования.

Вывод 3: окупаемость зависит от данных и интеграции, а не от технологии.

Вывод 4: ИИ не «волшебная кнопка», а инструмент с риском.

