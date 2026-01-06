Облигации Telegram примерно на $500 млн оказались заморожены на территории России в результате западных санкций. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Dima Solomin, Unsplash

Как отмечает издание, ранее Telegram провел несколько выпусков облигаций, включая размещение на $1,7 млрд в мае 2025 года, которое было направлено на рефинансирование ранее привлеченного долга. По данным FT, компания выкупила значительную часть облигаций с погашением в 2026 году, однако часть средств оказалась заблокирована в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД) после введения санкций.

Источники газеты утверждают, что Telegram уведомил инвесторов о намерении выполнить обязательства по замороженным облигациям в установленные сроки, при этом возможность выплат российским держателям будет зависеть от решений платежного агента и депозитария. Официальных комментариев от Telegram на данный момент не поступало.