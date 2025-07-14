Астрофотография — это уникальное искусство, находящееся на стыке науки, технологии и творчества. Оно позволяет нам увидеть чудеса Вселенной, недоступные невооруженному глазу, и запечатлеть мимолетную красоту космоса. Каждый год тысячи фотографов со всего мира направляют свои объективы в ночное небо, и лучшие из их работ попадают на самый престижный конкурс в этой области.

Недавно был объявлен шорт-лист ZWO Astronomy Photographer of the Year 2025 — крупнейшего в мире конкурса астрофотографии. В этом году на конкурс было подано почти 6 тыс. работ из разных стран, и жюри отобрало самые впечатляющие, захватывающие и технически совершенные снимки.

Опубликованный шорт-лист поражает воображение разнообразием сюжетов и географией сьемок. Он приглашает зрителей в путешествие от залитых неоном мегаполисов до самых отдаленных и диких уголков планеты, и дальше — в глубины космоса.

Один из самых ярких снимков — «Кровавая Луна, восходящая за городскими небоскребами» Тяньяо Яна. Фотографу удалось запечатлеть гигантскую красную полную Луну, поднимающуюся рядом с самыми высокими небоскребами Шанхая. Чтобы добиться такого идеального совмещения, автор потратил пять лет на планирование. Снимок, сделанный с расстояния 26,5 км, создает невероятный контраст между природным явлением и творением рук человека.

Tianyao Yang

Совершенно иное настроение на снимке «Арктический цветок» Винсента Бедеза из Норвегии. Ему удалось поймать северное сияние необычной формы, напоминающее гигантский цветок, распустившийся в небе над заснеженным норвежским пейзажем. Из-за того, что в апреле в северной Норвегии нет настоящей ночи, сияние приобретает необычный голубоватый оттенок.

Vincent Beudez

Юджи Чжан в своей работе «Врата в Галактику» переносит нас в китайскую провинцию Сунъян. На снимке несколько черных геометрических зданий, стоящих на водной глади, кажутся порталом, открывающим путь к Млечному Пути, который раскинулся за ними. Отражения в воде смешивают реальность и иллюзию, вдохновляя на размышления о тайнах Вселенной.

Yujie Zhang

Джим Хилдрет в своей панораме «В прошлое» запечатлел пустынный инопланетный пейзаж в штате Юта, США, под аркой Млечного Пути. Ширина панорамы составляет 25 тыс. пикселей, что позволяет рассмотреть мельчайшие детали этого сурового, но полного характера ландшафта.

Jim Hildreth

Среди других выдающихся работ — невероятный снимок извержения солнечного протуберанца длиной 500 тыс. километров, детальный портрет галактики Андромеды, завораживающие звездные треки над драконовым деревом на острове Сокотра и редкое северное сияние над озером Моно в Калифорнии. Победители конкурса будут объявлены на специальной онлайн-церемонии 11 сентября, а пока у всех желающих есть возможность насладиться этими космическими шедеврами.