С 1 сентября в России заработала обязательная маркировка звонков с номеров компаний. На экранах телефонов теперь будет отображаться название организации и категория вызова, например «банковские услуги», «реклама» или «недвижимость». Минцифры отмечают, что это позволит россиянам отличать официальные звонки от мошеннических и повысит доверие к бизнес-звонкам.

Nordwood Themes, Unsplash

Передача данных осуществляется операторами связи на основании договоров с компаниями, где прописаны все условия маркировки. При этом звонки от физических лиц законом не маркируются, а практика маркировки только формируется, поэтому говорить о дополнительных мерах ответственности пока рано.

Корпоративные клиенты, по данным операторов, уже активно подключают услугу, поскольку маркированный звонок воспринимается пользователями лучше, чем «безымянный». С 1 октября стоимость маркировки для бизнеса составит 30 копеек с НДС за звонок, а до конца сентября для новых клиентов звонки абонентов того же оператора и Yota будут маркироваться бесплатно, пишут в RG.RU.

Эксперты оценивают нововведение положительно. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что маркировка поможет понять, стоит ли отвечать на звонок, однако компании еще предстоит полностью подключить все свои номера и подготовить данные для корректной работы системы.