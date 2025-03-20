Новости

Ocado показала робота для перевозки тяжелых паллет

Британская компания Ocado Intelligent Automation (OIA), подразделение Ocado Group, представила нового робота Porter AMR. Это автономный мобильный робот, который может самостоятельно передвигаться по складу и выполнять различные задачи — кросс-докинг, сбор крупных товаров, размещение и перемещение паллет.

Фото: Ocado

Porter AMR способен поднимать и перемещать поддоны прямо с пола с высокой точностью, даже когда они расположены вплотную друг к другу. Робот оснащен сенсорным экраном с изображением с передней камеры, имеет грузоподъемность до 1,5 тыс. кг и может перевозить один или два поддона за раз. Благодаря компактной конструкции он может работать в проходах шириной всего 1,3 метра.

Передвигается робот быстрее человека — со скоростью 7 км/ч. Он использует продвинутую систему компьютерного зрения для безопасной навигации и не нуждается в ручном управлении. Робот способен обнаруживать людей и оборудование на своем пути, автоматически регулируя свою скорость. Для снижения заторов Porter может парковаться в проходах параллельно.

Встроенное программное обеспечение координирует работу как отдельных роботов Porter, так и целых флотов, сокращая время перемещения и избегая заторов на складе. Алгоритмы машинного обучения помогают планировать укладку поддонов так, чтобы предотвратить повреждение продукции.

В последние годы Ocado активно расширяет свое присутствие на рынке робототехники. В июле 2023 года компания приобрела производителя AMR 6 River Systems у Shopify всего за $12,7 млн (для сравнения, Shopify купила эту компанию за $450 млн в 2019 году). Ранее, в 2020 году, Ocado приобрела две американские робототехнические компании за $287 млн.

Темы
ИИ искусственный интеллект технологии