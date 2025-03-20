Британская компания Ocado Intelligent Automation (OIA), подразделение Ocado Group, представила нового робота Porter AMR. Это автономный мобильный робот, который может самостоятельно передвигаться по складу и выполнять различные задачи — кросс-докинг, сбор крупных товаров, размещение и перемещение паллет.

Фото: Ocado

Porter AMR способен поднимать и перемещать поддоны прямо с пола с высокой точностью, даже когда они расположены вплотную друг к другу. Робот оснащен сенсорным экраном с изображением с передней камеры, имеет грузоподъемность до 1,5 тыс. кг и может перевозить один или два поддона за раз. Благодаря компактной конструкции он может работать в проходах шириной всего 1,3 метра.

Передвигается робот быстрее человека — со скоростью 7 км/ч. Он использует продвинутую систему компьютерного зрения для безопасной навигации и не нуждается в ручном управлении. Робот способен обнаруживать людей и оборудование на своем пути, автоматически регулируя свою скорость. Для снижения заторов Porter может парковаться в проходах параллельно.

Встроенное программное обеспечение координирует работу как отдельных роботов Porter, так и целых флотов, сокращая время перемещения и избегая заторов на складе. Алгоритмы машинного обучения помогают планировать укладку поддонов так, чтобы предотвратить повреждение продукции.

В последние годы Ocado активно расширяет свое присутствие на рынке робототехники. В июле 2023 года компания приобрела производителя AMR 6 River Systems у Shopify всего за $12,7 млн (для сравнения, Shopify купила эту компанию за $450 млн в 2019 году). Ранее, в 2020 году, Ocado приобрела две американские робототехнические компании за $287 млн.