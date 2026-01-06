Высокий спрос на умные очки Meta* Ray-Ban в США привел к дефициту на других рынках. В связи с этим Meta пришлось заморозить международную экспансию и сосредоточиться на выполнении заказов внутри страны.

Dima Solomin, Unsplash

Ранее владелец компании Марк Цукерберг планировал вывести умные очки дополненной реальности Meta Ray-Ban Display в Великобританию, Францию, Италию и Канаду в начале года — после коммерческого успеха предыдущих моделей. Однако теперь компания решила сосредоточиться на выполнении заказов в США и пересмотреть стратегию глобальной дистрибуции, сославшись на крайне ограниченные запасы продукта, который в Meta называют «первым в своем роде».

«С момента запуска прошлой осенью мы наблюдаем колоссальный интерес, и в результате списки ожидания уже растянулись до 2026 года», — говорится в сообщении компании в официальном блоге.

Очки Ray-Ban Meta, разработанные совместно с брендом Ray-Ban, позволяют делать фотографии, вести прямые трансляции и взаимодействовать с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Кроме того, на выставке CES в Лас-Вегасе Meta представила новые функции для очков и наручного браслета Meta Neural Band. В частности, в очках появится режим телесуфлера — пользователи смогут читать заметки и прокручивать текст с помощью браслета. Также компания расширяет функцию пешеходной навигации на четыре города — Денвер, Лас-Вегас, Портленд и Солт-Лейк-Сити, увеличив общее число городов до 32.

* — запрещена на территории РФ и признана экстремистской