Поисковый сервис Ask.com, запущенный в 1996 году как Ask Jeeves, окончательно закрылся 1 мая. Решение принял холдинг IAC. На сайте появилось уведомление о том, что компания прекращает поисковый бизнес и сосредоточится на других направлениях.

Ask Jeeves был одним из первых поисковиков, работавших с естественным языком. Уже на старте пользователи могли задавать вопросы в разговорной форме — подход, который спустя почти три десятилетия лег в основу современных ИИ-чат-ботов. Однако этого преимущества не хватило, чтобы удержать позиции после появления Google.

IAC купил Ask Jeeves в 2005 году и вскоре убрал персонажа из бренда. К 2010 году стало ясно, что поисковое направление не работает. Председатель совета директоров IAC Барри Диллер на конференции TechCrunch Disrupt прямо заявил, что Ask.com не конкурирует с Google и не создает ценности для акционеров. После этого сервис переключился на формат вопросов и ответов и фактически вышел из борьбы за поисковый трафик.

Закрытие Ask.com завершает историю одного из немногих поисковиков раннего интернета, переживших консолидацию рынка вокруг Google. На пике в начале 2000-х сервис занимал заметную долю в США, но затем постепенно терял позиции на фоне технологического и рекламного роста Google.

Показательно, что сервис закрывается именно сейчас — когда традиционный поиск испытывает новое давление со стороны ИИ-ассистентов. Microsoft уже интегрировал GPT-модели в Bing, Google запустил «ИИ-ответы», а сервисы вроде Perplexity строят аудиторию на прямых ответах на вопросы — той самой идее, с которой Ask Jeeves выходил на рынок в 1996 году.

За почти 30 лет сервис так и не смог масштабно монетизировать свою идею. В IAC давно рассматривали Ask.com как непрофильный актив. Официальное закрытие лишь закрепило ситуацию, которая фактически сложилась еще в начале 2010-х.

