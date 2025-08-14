Многие люди строят амбициозные планы, чтобы добиться большего в жизни: наладить питание, похудеть, начать копить деньги, улучшить отношения с детьми, отказаться от алкоголя или наконец обсудить с близкими то, что давно тревожит. Но нередко все это так и остается в мыслях. Психолог, нейробиолог, доктор философии и автор бестселлеров Этан Кросс объяснил, как преодолеть этот барьер.
По его словам, ключевая причина неудач кроется в том, как наш мозг управляет эмоциями. Кросс посвятил почти четверть века изучению того, как успешные люди без лишних усилий справляются с серьезными задачами. Одним из наиболее действенных приемов, подтвержденных более чем 20 годами исследований, оказался метод под названием WOOP.
Что такое WOOP и как он работает
Первая часть метода — «мысленное противопоставление» (WOO: желание, результат, препятствие) — помогает сфокусироваться на цели, зарядиться энергией и заранее выявить барьеры на пути к ее достижению.
Вторая составляющая — «намерения по реализации» (P: план) — связывает каждое препятствие («если») с конкретным действием («тогда»), что облегчает управление эмоциями. Пример применения WOOP:
Кросс привел пример из жизни: «Один мой друг внезапно потерял близкого человека. Его младший брат покончил с собой. В течение нескольких месяцев он то погружался в сильное горе, то выходил из него».
Друг продолжал работать, посещал терапевта, но временами печаль настолько накрывала его, что это отражалось на общении с детьми. Однажды, играя с ними на площадке, он ощутил резкий прилив тоски. Он понимал, что нужно прожить горе, но не хотел упустить моменты их детства.
В таком случае WOOP выглядел бы так:
За два десятилетия исследований ученые неоднократно подтверждали, что WOOP помогает студентам улучшать академические результаты, лучше контролировать негативные эмоции, придерживаться здорового питания и регулярной физической активности. Люди с депрессией, применяющие этот подход, эффективнее заботятся о себе.
Схема проста:
W — желание (конкретное, но достижимое);
O — результат (что вы почувствуете при успехе);
O — препятствие (внутреннее или внешнее);
P — план (ваш ответ на препятствие).
Главная цель — научиться переключать эмоции так же естественно, как пристегивать ремень безопасности.
«Если это кажется недостижимым, вспомните: многие навыки кажутся трудными в начале, но при достаточном планировании и практике становятся почти автоматическими», — подытожил Кросс.