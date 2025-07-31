Психиатр Дэниел Амен, автор бестселлеров, утверждает: если родители стремятся устранить все препятствия на пути ребенка, это мешает ему вырабатывать психологическую устойчивость. Иногда лучше дать детям возможность самим столкнуться с трудностями и научиться их преодолевать, даже если это связано с ошибками и последствиями.

Tanaphong Toochinda, Unsplash

Многие матери и отцы берут на себя слишком много: делают за детей школьные задания ради хороших оценок или уступают их капризам, чтобы избежать истерик. По мнению Амена, такая гиперопека мешает развитию независимости и стойкости.

«Когда моя дочь забывала дома домашнее задание, никто не приносил его в школу. Если она не взяла с собой куртку в холодный день, хотя мама сказала ей об этом, никто не принесет ей куртку, — говорит Амен. — А когда ребенок говорит, что ему скучно, вместо того чтобы исправлять ситуацию, нужно поинтересоваться, что он собирается с этим делать».

Он подчеркивает: чрезмерная забота может навредить. «Если вы делаете слишком много для своих детей, вы повышаете свою самооценку, воруя ее у них, — добавил он. — Люди развивают психологическую устойчивость, решая проблемы».

Психолог Това Кляйн из колледжа Барнард разделяет эту точку зрения. Она уверена: жесткое воспитание не является обязательным для формирования устойчивости. При этом попытка избавить детей от любых негативных эмоций или разочарований тоже не приносит пользы.

По словам Кляйн, гораздо важнее позволять ребенку проживать сложные ситуации — будь то ошибки, проигрыши или просто неудачные дни. Главное — оставаться рядом, выражать поддержку и любовь, но не вмешиваться, пока это не необходимо.

Американская психологическая ассоциация еще в 2012 году отметила: вовлеченность в помощь другим людям — будь то домашние обязанности или поддержка одноклассников — способствует росту ответственности и формирует у детей чувство компетентности. Это особенно важно для формирования уверенности в себе.

Как подчеркивает Амен: «Позвольте им самим разобраться в своих проблемах или найти пути их решения, вместо того чтобы чрезмерно увлекаться ими».