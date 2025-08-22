Деловой квартал «Сколково Парк» исследовал, как рабочая среда отражается на ежедневных бьюти-ритуалах, стиле и общении. Оказалось, что современный офис превращается в главного fashion-куратора деловой Москвы и вдохновляет сотрудников стремиться к лучшей версии себя. Подробности — в распоряжении «Инка».

Daniil Onischenko, Unsplash

Для москвичек подготовка к рабочему дню в офисе стала почти ритуалом. Каждая вторая женщина в возрасте от 18 до 50 лет признается, что в такие дни уделяет внешности «значительно больше внимания», чем во время удаленной работы. Еще 35% сообщили, что прикладывают «немного дополнительных усилий». В результате 85% москвичек относятся к работе в офисе как к настоящему выходу «в свет» и готовятся к нему особенно тщательно.

Open-space превратился в своеобразный подиум, где каждый одновременно и зритель, и модель. Идея о том, что внимание сосредоточено исключительно на работе, оказалась мифом: лишь 9% опрошенных признались, что совсем не обращают внимания на внешний вид коллег. Почти треть (29%) активно оценивают образы и детали одежды, перенимая стильные приемы. Еще половина замечают чужой стиль, но не примеряют его на себя. Так или иначе, в офисе все постоянно находятся в поле зрения.

Что замечают в первую очередь:

Соответствие стилю офиса (41%) — важно, чтобы образ органично вписывался в общую атмосферу.

Стрижка, укладка и макияж (23%) занимают вторую позицию.

Аромат (17%) — парфюм становится невидимой, но сильной визитной карточкой.

«Стильный офис — это ненавязчивый дресс-код, который диктует не начальство, а среда», — считают 9 из 10 жительниц столицы. При этом бренды и дорогие аксессуары оказались в аутсайдерах (по 9%) — в современной деловой среде ценятся не логотипы, а чувство стиля и уместность.

Почти половина москвичек (46%) признались, что одевались лучше, чтобы «не ударить в грязь лицом перед коллегами». Еще 25% рассказали, что делали это, чтобы «гармонировать с атмосферой офиса и быть заментной на фоне стильного интерьера».

9 из 10 москвичек (92%) считают, что стильный офис мотивирует выглядеть опрятно и модно. Современный интерьер с панорамными окнами, арт-объектами и минималистичным декором сам задает планку, побуждая тщательно продумывать детали — от укладки до аромата.

«Сегодня офис — это не просто место для задач, а модная точка притяжения, которая формирует корпоративную культуру и эмоциональное состояние команды, — комментирует Елена Малиновская, директор по аренде делового квартала „Сколково Парк“. — Мы видим, как компании все чаще выбирают локации с сильной архитектурой и современными планировками. Это инвестиция в имидж и в комфорт сотрудников».