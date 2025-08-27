Пятерка крупных российских компаний в составе Яндекса, Сбера, Т-Банка, X5 и Lamoda решила организовать «ночь в музее» — только в мире IT. 12 сентября офисы перечисленных компаний (те самые с кофейнями и спортзалами внутри) откроют свои двери для посетителей в рамках Big Tech Night. Подробности — в распоряжении «Инка».

Пресс-служба Яндекса

Офисы станут фестивальными площадками с различными активностями от докладов по технологиям и развитию ИИ до стандапов и конкурсов. Программа будет идти по трем трекам:

Хард-трек — «серьезная часть» про технологии. Это доклады про разработку, безопасность, дискуссии, вопросы, теории и практические результаты;

Софт-трек — направление про людей и для людей. Это нетворкинг, знакомства, доклады про управление командой и советы по развитию гибких навыков.

Фаст-трек — отдохнуть, развлечься, вдохновиться. Это про вечеринки, экскурсии, знакомства, а порой и сражения (киберспортивные турниры, к примеру).

«Основой для всего, что будет происходить в эту ночь, станет живое общение — мы приветствуем реплики из зала, дискуссии и расспросы. Наша главная задача — показать, что за известными всем IT-брендами стоят люди, которых объединяет общая страсть к технологиям», — поделился Сергей Бережной, директор Яндекса по взаимодействию с разработчиками.

Участие в Big Tech Night бесплатное, но обязательно нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Также будет действовать программа Big Tech Night Online с трансляциями из двух студий.