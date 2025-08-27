Пятерка крупных российских компаний в составе Яндекса, Сбера, Т-Банка, X5 и Lamoda решила организовать «ночь в музее» — только в мире IT. 12 сентября офисы перечисленных компаний (те самые с кофейнями и спортзалами внутри) откроют свои двери для посетителей в рамках Big Tech Night. Подробности — в распоряжении «Инка».
Офисы станут фестивальными площадками с различными активностями от докладов по технологиям и развитию ИИ до стандапов и конкурсов. Программа будет идти по трем трекам:
«Основой для всего, что будет происходить в эту ночь, станет живое общение — мы приветствуем реплики из зала, дискуссии и расспросы. Наша главная задача — показать, что за известными всем IT-брендами стоят люди, которых объединяет общая страсть к технологиям», — поделился Сергей Бережной, директор Яндекса по взаимодействию с разработчиками.
Участие в Big Tech Night бесплатное, но обязательно нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Также будет действовать программа Big Tech Night Online с трансляциями из двух студий.