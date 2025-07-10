Компания OpenAI официально завершила сделку по приобретению стартапа io, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Цель сотрудничества — разработать семейство устройств с искусственным интеллектом, которые помогут людям взаимодействовать с ИИ по-новому.

Levart_Photographer/Unsplash

Ранее сделка столкнулась с юридическими трудностями. Изначально OpenAI пришлось удалить анонс о приобретении из-за спора о товарном знаке с другой компанией под названием lyo — стартапом по производству слуховых аппаратов. Чтобы избежать дальнейших проблем, OpenAI скорректировала брендинг. Теперь компания Айва официально именуется «io Products Inc.».

В рамках соглашения Джони Айв и его дизайнерская фирма LoveFrom будут руководить творческой работой и дизайном в OpenAI, но при этом сохранят свою независимость. Это партнерство объединяет лидера в области программного обеспечения для ИИ с одним из самых влиятельных промышленных дизайнеров нашего времени, известного по созданию культовых продуктов Apple.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее объяснял, что цель этого союза — переосмыслить взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом через продуманное аппаратное обеспечение. Речь идет о создании устройств, которые позволят людям «создавать всевозможные замечательные вещи» с помощью ИИ.

Это приобретение — стратегическая инвестиция OpenAI в будущее. Выход на рынок потребительского оборудования с продуктом, разработанным под руководством Айва, может создать серьезную конкуренцию таким гигантам, как Apple и Google. Это позволит OpenAI контролировать всю экосистему — от базовой модели ИИ до физического устройства в руках пользователя, что является значительным конкурентным преимуществом.