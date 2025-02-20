В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который оставляет только два обязательных экзамена для сдающих ОГЭ. Но такую возможность могут предоставить только тем школьникам, которые собираются уйти после девятого класса и поступать в колледжи, техникумы и профессиональные училища. «Инк.» разобрался, когда новый закон может начать действовать и как он будет работать.

Что за законопроект

Новый законопроект подразумевает сразу несколько потенциальных изменений. Основное: для тех школьников, которые планируют получить среднее профессиональное образование (СПО), останутся только два обязательных экзамена после девятого класса. Это русский язык и математика.

Те ученики, кто планирует продолжить обучение в школе, изменений не почувствуют. Им по-прежнему предстоит сдать два обязательных экзамена — как раз русский и математику — и два на выбор. В 2025 году ОГЭ можно сдавать по следующим предметам:

литература;

информатика;

обществознание;

химия;

биология;

география;

физика;

история;

иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский).

Вторым изменением, которое предлагают законотворцы, руководству субъектов, в которых проходит эксперимент, дадут право снижать минимальный балл для аттестации школьников. Сейчас это право есть только у Рособрнадзора. Парламентарии считают, что это поможет увеличить число поступающих в колледжи и техникумы.

Кроме того, инициатива дает возможность регулировать количество бюджетных мест в средних специальных учебных заведений для местных и иногородних студентов. Депутаты предполагают, что этот пункт должен гарантировать поступление на бюджет большему числу абитуриентов в родном регионе.

В каких регионах пройдет эксперимент

Законопроект предусматривает, что до конца 2025 года новые правила будут действовать только в пяти регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области и Республика Северная Осетия — Алания.

Экспериментальный период продлится до конца года. Спикер парламента Вячеслав Володин при рассмотрении инициативы рассказал, что к нему уже обращались из других регионов с просьбой расширить эксперимент и на них. В пример председатель Госдумы привел Краснодарский край. В случае успешности эксперимента действие закона планируют расширить на всю страну.

Какова вероятность, что закон примут

В голосовании за принятие законопроекта в первом чтении приняли участие более четырехсот депутатов. Высказался за 361 парламентарий, и только 55 против. Еще двое воздержались.

Несогласие с инициативой высказывали представители фракции КПРФ. Они считают, что нововведения могут противоречить Конституции.

Большинство голосов с трибуны Госдумы, как и во время голосования, было в поддержку законопроекта. Так, представительница «Единой России» Виктория Абрамченко напомнила, что о потребности увеличивать число выпускников именно рабочих специальностей в ближайшие годы, об этом говорил президент на заседании Совета по науке и образованию. Депутат считает, что с помощью нового законопроекта все дети, которые хотят получить рабочие профессии смогут это сделать на бюджетной основе.

Поддержала ее и заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Парламентарий добавила, что в ближайшие годы рынок труда будет нуждаться в людях с рабочими специальностями. А интерес нынешних школьников к таким профессиям стимулирует хорошая заработная плата.

Сроки действия эксперимента

Закон вступает в силу в день подписания президентом и после его публикации. А сам эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. После этой даты эксперимент могут продолжить, отменить или расширить на другие регионы России.

На данный момент инициатива прошла только первое чтение. Чтобы закон вступил в силу, он должен пройти еще два чтения в Госдуме. После этого он отправится на одобрение в Совет Федерации. Если документ одобрят и там, то дальше он попадет на стол к президенту и тот может его подписать.

Сейчас на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности указано, что законопроект ожидает правки. Внести их нужно до 26 февраля. Предположительно, пройти сразу второе и третье чтение инициатива может на заседании, которое назначено на 25 число. А на следующий день уже состоится собрание Совфеда, где сенаторы также могут его одобрить.

Главной проблемой для абитуриентов может стать позднее принятие этого закона. Срок выбора экзаменов ОГЭ в 2025 году — до 1 марта. А значит, даже если президент подпишет законопроект 26 февраля и его опубликуют в тот же день, то информацию о том, нужно ли выбирать экзамены, кроме основных, или нет, школьники и их родители узнают менее чем за трое суток до дедлайна. Тем более, многие абитуриенты уже могли выбрать две дисциплины. Отказаться от них нельзя, поскольку в таком случае школьники не получат аттестат.