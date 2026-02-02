Рынок риелторских услуг в России показал значительный рост в 2025 году. Количество вновь зарегистрированных компаний увеличилось на 11,7%, достигнув максимума за последние пять лет. Общее число действующих риелторских структур на начало 2026 года выросло на 6,7% и составило 53,6 тыс.

Tierra Mallorca/Unsplash

Эксперты связывают эту тенденцию с общим охлаждением рынка недвижимости. На фоне снижения спроса девелоперы и собственники жилья стали активнее привлекать профессиональных посредников для поиска покупателей. По данным управляющего директора «МИЭЛЬ «На Николоямской»» Александра Москатова, доля сделок на первичном рынке с участием риелторов достигает 70%, а на вторичном — около 95%.

Фоном для этого роста стало замедление активности на рынке жилья. Количество договоров долевого участия в 2024 году сократилось на 22,1%, а в 2025 году началось осторожное восстановление. На вторичном рынке Москвы число сделок за 2025 год снизилось на 3,8%.

Как отмечают эксперты, сокращение доступности льготной ипотеки повысило роль риелторов в привлечении клиентов для застройщиков. Услуги профессиональных консультантов часто оплачиваются по факту сделки, что делает этот канал привлечения покупателей более практичным для бизнеса.

На усложнение рынка недвижимости указывает Анастасия Суханова из Hansa Group. По ее словам, условия покупки, инвестиционные стратегии и наличие рассрочек могут значительно различаться, что повышает ценность профессиональной помощи.

При этом вход в профессию остается относительно простым. Доходы риелторов формируются за счет комиссий — в среднем 3% от стоимости квартир и 5% от цены загородных объектов. Около половины рынка, по данным «Авито Недвижимость», занимают независимые брокеры, остальную часть — агентства.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.