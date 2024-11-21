«Яндекс Образование» и НИУ ВШЭ провели исследование «Факторы, способствующие профессиональному закреплению женщин в IT», в котором приняли участие 415 респонденток в возрасте от 25 до 44 лет из разных сфер отрасли. У 40% из них был опыт профессиональной переподготовки, и большинство получили образование или имеют опыт работы в городах-миллионниках. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Более половины (58%) опрошенных женщин в старшей школе учились в профильных классах, 61% из них — в классах с IT и физико-математическим уклоном. Две трети (66%) респонденток посещали кружки и внеучебные занятия, а также участвовали в олимпиадах.

Исследование показало связь между профильным образованием в детстве и карьерным ростом. На сегодняшний день 82% девушек, занимающих руководящие должности в сфере IT, в детстве посещали дополнительные занятия, а среди занимающих более низкие позиции, таких 64%.

Родители 76% опрошенных поощряли внеучебную деятельность и поощряли тягу к точным наукам, у 75% одобряли участие в профильных кружках и олимпиадах. Родители 52% респонденток советовали выбрать карьеру в STEM-областях. Большинство (86%) опрошенных руководительниц сообщили, что семья поддерживала их дополнительное образование.

Исследователи отмечают, что разнообразный образовательный опыт в детстве формирует привычку заниматься саморазвитием во взрослой жизни. Среди женщин, посещавших дополнительные занятия в школьные годы, 77% продолжают активно заниматься самообразованием, а 90% учатся на протяжении всей карьеры.

Большинство (72%) IT-специалисток выбирают для саморазвития современные форматы — книги, подкасты и онлайн-курсы. Почти половина опрошенных (48%) также проходит курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Готовность к постоянному обучению входит и в число дополнительных навыков, которые 67% участниц опроса считают ключевыми факторами успеха. Помимо этого 63% из них отметили важность развития логического и аналитического мышления, 54% подчеркнули значимость интереса к технологиям и 53% — гибкости мышления.

Подводя итоги исследования, директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отметил значимую роль дополнительного образования и профориентации детей, а также поддержку со стороны родителей. «Это актуализирует дискуссию о важности системного подхода в образовании, направленного на развитие как специальных, так и универсальных компетенций», — заключил он.

Ранее было проведено исследование, в ходе которого аналитики выяснили, что подавляющее большинство россиян готовы тратить личное время на образование. Каждый четвертый выделил бы на это до одного часа в день, а 40% готовы посвящать учебе два-три часа ежедневно.