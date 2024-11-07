Озеленение жилых районов связано со снижением риска возникновения депрессии и тревоги, сообщается в журнале Nature Mental Health. Психические расстройства все чаще признаются серьезными проблемами общественного здравоохранения во всем мире. Несмотря на широкий спектр генетических и экологических факторов, лежащих в их основе, ученые все чаще обращают внимание на влияние окружающей среды на здоровье населения.

Цзянин Ван и его коллеги провели исследование, целью которого было определить, может ли проживание в «зеленых» районах снизить риск развития депрессии и тревоги. Ученые применили продольный подход, охватив более 400 тыс. участников и изучив косвенные факторы, такие как загрязнение воздуха.

Исследователи использовали данные из UK Biobank — крупномасштабной когорты, включающей более полумиллиона взрослых людей в возрасте 40-69 лет со всей Великобритании. Были собраны социально-демографические данные и информация об образе жизни, включая возраст, пол, образование, доход, уровень физической активности и место жительства.

Озеленение оценивалось с помощью нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI), который отражает плотность растительности на основе данных спутниковых снимков. Значения NDVI рассчитывались для территорий в радиусе 300 м, 500 м, 1000 м и 1500 м вокруг места проживания каждого участника.

Ученые отследили состояние психического здоровья участников в течение среднего периода наблюдения в 11,9 лет, выявляя новые случаи депрессии и тревоги на основе данных первичной медицинской помощи, госпитализации, реестров смертей и врачебных диагнозов. Чтобы изучить влияние экологии на психическое здоровье, они изучили качество воздуха, а также факторы образа жизни и характеристики жилых районов.

За период наблюдения было выявлено 14 309 случаев депрессии и 16 692 случая тревоги. Более высокий уровень озеленения был связан с более низким риском развития как депрессии, так и тревоги. В частности, у людей, находящихся в 300-метровой буферной зоне, риск развития депрессии был снижен на 16%, а риск тревоги — на 14 % по сравнению с остальными участниками.

Аналогичные тенденции наблюдались в буферных зонах 500, 1000 и 1500 метров, где наблюдались устойчивые ассоциации между озеленением и психическим здоровьем, особенно в районах с более высокой плотностью растительности.

Кроме того ученые обнаружили, что значительную роль играет уровень загрязнения воздуха. Например, более 50% взаимосвязи между озеленением в пределах 300-метрового радиуса и снижением риска депрессии было обусловлено более низким уровнем пыли, сажи и дыма. Помимо качества воздуха, некоторые факторы образа жизни, включая продолжительность сна, физическую активность на свежем воздухе и наличие социальных связей, оказывают небольшое, но значимое опосредованное влияние на самочувствие.

В совокупности эти результаты подтверждают многоуровневую связь между озеленением и психическим здоровьем, подчеркивая прямые экологические и косвенные преимущества зеленых насаждений для здоровья горожан.

Баланс между работой и заботой о семье, часто приводит к тому, что собственное здоровье и самочувствие отходят на второй план. Кейси Таллент, психолог из Центра настроения и тревоги Pathlight, советует ежемесячно добавлять «5 дней здоровья» в свой календарь.