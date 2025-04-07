Сообщество IT-специалистов «Хабр» и объединение специалистов по внутренним коммуникациям Intercomm провели исследование и выяснили, какими критериями руководствуются IT-специалисты при оценке потенциального работодателя и корпоративной культуры компании. В опросе приняли участие 1 898 русскоязычных представителей сферы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики выяснили, что трети респондентов (36,5%) важно знать, что их ценят в коллективе. Чуть менее, 34,5% отметили, что хоть это и приятно, но не является самым важным. А 18,7% поделились, что им достаточно регулярной обратной связи от руководителя. Для 10,4% важны только деньги.

Оказалось, что при выборе новой работы большинство айтишников обращают внимание на гибкость в организации рабочего процесса, возможность удаленной работы или совмещения и самостоятельного выбора проектов (35,5%).

Вторым по значимости критерием стала возможность быстрого карьерного роста и обучения за счет работодателя (27,7%). Третье место заняло отсутствие строгой иерархии и неформальный стиль общения (21,1%).

Остальные голоса распределились между расширенными социальным пакетом (ДМС, оплата мобильной связи и фитнеса, страхование жизни, и т. д.) и программами поддержки семей сотрудников — 13,7% и 2% соответственно.

Самыми привлекательными для респондентов оказались ориентированные на результат и на команду модели корпоративной культуры, их выбрали 33,2% и 28,5% соответственно. Гибкая модель нравится 26,2% опрошенных, а иерархическая — только 12,1%.

38,6% айтишников отметили, что для них важна миссия компании, а 33,5% сообщили, что она важна, только если непосредственно влияет на работу. Для 27,9% этот критерий не имеет значения, их мотивируют деньги.

Кроме того, 40,5% респондентов считают самыми важными дружескую атмосферу и открытость в компании, а чуть менее четверти — командность и взаимопонимание. 16,19% опрошенных ценят выше остального организованность и практичность, а постоянное развитие и расширение влияния важно для 10,6%. Еще столько же (10,6%) отметили системность и стремление к совершенству.

Среди корпоративных практик для 42,4% оказались важными бережные коммуникации, создание дружеской атмосферы и гармоничные рабочие отношения. На втором месте (23,6%) — work and life blend. Также респонденты отмечали деформулизацию коммуникаций (16%), заботу о психологическом благополучии сотрудника (11,6%) и включение семей в контур компании (6,4%).

Помимо прочего, 61% опрошенных высоко оценили корпоративные мероприятия, указав, что они помогают лучше интегрироваться в коллектив. Остальные ответы разделились между «положительно, но не важно» и «ненужная нагрузка».