Ранее ученые пытались понять, почему виды ограничительных диет работают для увеличения продолжительности жизни, и как лучше всего применять их на людях. Теперь ученые из Лаборатории Джексона (JAX) проводят ключевое исследование старения и продолжительности жизни, чтобы раскрыть новые подробности о том, как диеты могут продлить жизнь людей, а также об их негативных побочных эффектах.

Ученые из JAX и их коллеги отслеживали здоровье почти 1 тыс. мышей, получавших различные диеты, чтобы сделать новые шаги в этих вопросах. Исследование было разработано с целью обеспечения того, чтобы каждая мышь была генетически отличной, что позволило команде лучше представить генетическое разнообразие человеческой популяции.

Благодаря этому результаты стали более клинически значимыми, что подняло исследование до уровня одного из самых значимых исследований старения и продолжительности жизни на сегодняшний день.

Исследование пришло к выводу, что употребление меньшего количества калорий оказало большее влияние на продолжительность жизни, чем периодическое голодание, показав, что очень низкокалорийные диеты в целом продлевали продолжительность жизни мышей независимо от уровня жира в организме или уровня глюкозы — оба обычно рассматриваются как маркеры метаболического здоровья и старения.

Мыши, которые жили дольше всего на ограничительных диетах, были теми, кто потерял меньше всего веса, несмотря на то, что ели меньше. Животные, которые потеряли больше всего веса на этих диетах, как правило, имели низкую энергию, ослабленную иммунную и репродуктивную системы и более короткую жизнь.

«Наше исследование действительно указывает на важность устойчивости», — сказал Гари Черчилль, председатель Карла Гуннара Йоханссона и профессор JAX, который руководил исследованием.

По его словам, самые крепкие животные сохраняют свой вес даже в условиях стресса и ограничения калорий, и они живут дольше всех. Это также предполагает, что более умеренный уровень ограничения калорий может быть способом сбалансировать долгосрочное здоровье и продолжительность жизни.

Черчилль и его коллеги назначили самкам мышей любую из пяти различных диет: одна, в которой животные могли свободно есть любое количество пищи в любое время, две, в которых животным предоставлялось только 60% или 80% от их базового уровня калорий каждый день, и две, в которых животным не давали никакой пищи в течение одного или двух последовательных дней в неделю, но они могли есть столько, сколько хотели в другие дни.

Затем мышей изучали в течение всей их оставшейся жизни с периодическими анализами крови и обширной оценкой их общего состояния здоровья. В целом мыши на неограниченной диете жили в среднем 25 месяцев, на диете с прерывистым голоданием — в среднем 28 месяцев, те, кто ел 80% от исходного уровня, жили в среднем 30 месяцев, а те, кто ел 60% от исходного уровня, жили в среднем 34 месяца.

При этом, внутри каждой группы диапазон продолжительности жизни был широким; например, мыши, потреблявшие наименьшее количество калорий, жили от нескольких месяцев до четырех с половиной лет.

Когда исследователи проанализировали остальные данные, чтобы попытаться объяснить этот широкий диапазон, они обнаружили, что генетические факторы оказывают гораздо большее влияние на продолжительность жизни, чем диеты, подчеркивая, как основные генетические особенности, которые еще предстоит определить, играют важную роль в том, как эти диеты будут влиять на траекторию здоровья отдельного человека.

Более того, они выделили генетически закодированную устойчивость как критический фактор продолжительности жизни: мыши, которые естественным образом поддерживали свой вес тела, процент жира в организме и здоровье иммунных клеток в периоды стресса или низкого потребления пищи, а также те, которые не теряли жир в конце жизни, прожили дольше всех.

Исследование также поставило под сомнение традиционные идеи о том, почему определенные диеты могут продлить жизнь в первую очередь. Например, такие факторы, как вес, процент жира в организме, уровень глюкозы в крови и температура тела, не объясняли связь между сокращением калорий и более долгой жизнью.

Вместо этого исследование показало, что здоровье иммунной системы и черты, связанные с эритроцитами, были более четко связаны с продолжительностью жизни. Важно, что эти результаты означают, что исследования долголетия у людей, которые часто используют метаболические измерения в качестве маркеров старения или молодости, могут упускать из виду более важные аспекты здорового старения.

«Хотя ограничение калорийности в целом полезно для продолжительности жизни, наши данные показывают, что потеря веса при ограничении калорийности на самом деле вредна для продолжительности жизни», — пояснил Черчилль.

«Поэтому, когда мы смотрим на испытания на людях препаратов для долголетия и видим, что люди теряют вес и у них улучшаются метаболические профили, оказывается, что это может быть совсем не хорошим маркером их будущей продолжительности жизни», — заключил он.

Ранее исследование, проведенное в Копенгагенском университете, показало, что определенный ген играет важную роль в определении продолжительности жизни, что потенциально открывает путь к новым методам лечения. Исследование также показало, что белок OSER1 существенно влияет на продолжительность жизни.