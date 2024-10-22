Пожилые люди, пережившие травматическое падение, имеют больше шансов на развитие слабоумия в течение года после происшествия по сравнению с людьми того же возраста, получившими другие виды физических травм, говорится в новом исследовании.

Результаты, полученные группой исследователей из США, не доказывают, что падения способствуют развитию деменции, но предполагают, что падения могут быть ранним индикатором ухудшения состояния мозга, которое приводит к болезни Альцгеймера и другим деменциям.

«Возможно, падения служат сигнальным событием, которое отмечает будущий риск развития деменции, — объясняет в своей статье врач Александр Ордубади и его коллеги. — Результаты этого исследования свидетельствуют в пользу проведения когнитивного скрининга у пожилых людей, переживших травматическое падение».

Падения — самый распространенный способ получения травм среди взрослых старше 65 лет. Почти одна треть этой возрастной группы ежегодно получает травму в результате падения.

По словам Ордубади, одна из самых больших проблем, с которой приходится сталкиваться, — это отсутствие заинтересованности в процессе последующего обследования на предмет когнитивных нарушений. Потому что в отделении неотложной помощи или травматологическом центре может не быть достаточного времени для проведения таких обследований.

Каждый год диагностируется почти 10 млн новых случаев деменции, и все большее число людей сталкивается с пугающим снижением когнитивных способностей либо лично, либо у своих близких.

Несмотря на десятилетия усилий, до сих пор не найдены лекарства, и пациентам остается лишь пытаться приостановить прогрессирование изнурительного состояния, поэтому чем раньше можно выявить деменцию, тем лучше.

Ордубади и его коллеги проанализировали годовой отчет по программе Medicare в США от тех, кто пережил травматическое повреждение. Они выявили почти 2,5 млн пациентов старше 65 лет, которые обратились за медицинской помощью в связи с травмой в 2014 или 2015 году.

Исключив людей с известным диагнозом деменции, исследователи сравнили пациентов, получивших травмы в результате падения, с теми, кто получил другие виды физических травм. Они обнаружили, что у пожилых людей, получивших травму в результате падения, вероятность развития деменции в течение года после происшествия была на 20% выше, чем при других видах физических травм, с которыми пациенты обращались в медицинскую клинику.

«Связь между падениями и деменцией, похоже, имеет двусторонний характер, — говорит эпидемиолог по травмам Молли Джарман. — Когнитивное снижение может увеличить вероятность падений, но травмы, полученные в результате этих падений, могут также ускорить прогрессирование деменции и сделать диагноз более вероятным».

Данное исследование может лишь определить, совпадает ли один фактор с другим, поэтому оно не может сказать, связаны ли падения и деменция напрямую. Из-за отсутствия данных о рецептах исследователи не смогли учесть влияние лекарств, что могло исказить результаты.

Однако предыдущие исследования показали, что люди с известными когнитивными нарушениями подвержены повышенному риску падений, что также подтверждает идею, что падения могут быть ранним признаком этих разрушительных заболеваний мозга.

К другим потенциальным ранним признакам когнитивных нарушений, приводящих к деменции, относятся потеря зрительной чувствительности, плохое психическое здоровье и учащение ночных кошмаров.

Однако снижение когнитивных способностей может свидетельствовать и о других заболеваниях, поддающихся лечению, поэтому крайне важно тщательно обследовать потенциальных пациентов с деменцией.

«Наше исследование подчеркивает возможность раннего вмешательства, — говорит Джарман. — Если мы сможем установить, что падения служат ранними индикаторами деменции, мы сможем выявить и другие предвестники и ранние события, на которые мы сможем повлиять, что значительно улучшит наш подход к управлению когнитивным здоровьем у пожилых людей».

Ранее сообщалось о шести способах заботиться о здоровье мозга в 20–30 лет. Деменция не является неизбежным следствием старения, считается, что около 40% случаев деменции можно предотвратить или хотя бы отсрочить, изменив некоторые привычки и образ жизни.