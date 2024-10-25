По данным NPR и Kentucky Public Radio, судебные документы свидетельствуют о том, что руководители TikTok осведомлены о потенциальном вреде приложения для подростков, сообщает TechCrunch.

Ранее 14 генеральных прокуроров США подали в суд на TikTok, утверждая, что приложение наносит вред психическому здоровью детей. Большая часть материалов в этих исках была отредактирована, но журналисты смогли прочитать часть из них.

Согласно иску Кентукки, собственные исследования компании показывают, что компульсивное употребление коррелирует с целым рядом негативных последствий для психического здоровья, таких как потеря аналитических навыков, формирования памяти, контекстного мышления, глубины разговора, эмпатии и повышенная тревожность.

Кроме того, в иске описывается внутренняя коммуникация по функции, позволяющей родителям ограничивать использование TikTok их детьми. По-видимому, эта функция сократила использование в среднем всего на 1,5 минуты в день, а компания вместо этого измеряла свой успех на основе «повышения общественного доверия к платформе TikTok посредством освещения в СМИ».

Представитель TikTok заявил, что со стороны NPR было «крайне безответственно» публиковать отрывки из иска, который, по его словам, выбирает вводящие в заблуждение цитаты и вырывает устаревшие документы из контекста, чтобы исказить приверженность компании безопасности общества.

Ранее китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, запланировала разработать модель ИИ преимущественно на базе чипов Huawei Technologies. Это решение обусловлено ограничительными мерами США. ByteDance переключилась на отечественных поставщиков и ускорила собственные разработки после того, как США в 2022 году ограничили экспорт передовых чипов искусственного интеллекта, например от лидера рынка Nvidia.