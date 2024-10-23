Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Reports, изучает связь зависимых личностей с творческим мышлением. Ученые выяснили, что такие люди способны придумывать много креативных идей, но им трудно выбрать лучшие. Кроме того, стремление пробовать что-то новое играет важную роль в этой связи, а депрессивное состояние может дополнительно влиять на подход таких людей к творчеству.

Ранее проведенные исследования показали, что некоторые личностные черты, например открытость к новому и нонконформизм, тесно связаны с креативностью. Однако лишь в нескольких исследования изучалось, как черты личности людей, склонных к зависимостям, влияют на творческие подходы, такие как генерация и отбор идей.

Люди с зависимостями часто обладают такими чертами, как импульсивность и склонность к риску, что может сопутствовать креативности. Тем не менее механизм влияния этих черт на креативность, особенно в процессе генерации и выбора идей, пока неясен.

Также исследователей интересовало, как стремление к новизне — желание испытать новые ощущения — и депрессивные тенденции могут влиять на эту взаимосвязь. Для исследования были выбраны студенты колледжей, так как они находятся на важном этапе развития своей креативности и уязвимы к зависимостям.

В исследование были вовлечены 576 студентов из Китая в возрасте от 17 до 22 лет. Они заполнили ряд анкет, предназначенных для оценки их склонности к зависимостям, стремления к новизне, креативных стилей мышления (генерация и отбор идей) и симптомов депрессии.

Основным инструментом для оценки склонности к зависимостям была шкала зависимой личности, которая измеряет импульсивность и стремление к риску. Стремление к новизне оценивалось с помощью шкалы стремления к новизне, в то время как генерирование и отбор идей оценивались с помощью опросника, который измерял, как часто участники создавали новые идеи и насколько успешно выбирали лучшие из них. Наконец, депрессивные симптомы измерялись с использованием шкалы Бека, которая широко используется для определения тяжести депрессии.

Результаты показали, что у людей с предрасположенностью к зависимостям наблюдается высокая способность к генерации идей, но низкая эффективность в выборе наиболее подходящих среди них. Также ученые выяснили, что наличие депрессивных симптомов влияет на эту взаимосвязь. Люди с выраженной депрессией реже ищут новые впечатления, что снижает их креативный потенциал. У тех, кто испытывает депрессию, связь между склонностью к зависимости, и креативностью ослабевает.

Исследование предоставило информацию о взаимосвязи между чертами личности склонных к зависимостям и творчеством, однако у него есть несколько ограничений. Анализ проводился на выборке студентов университетов в Китае, что может ограничивать распространение результатов на другие возрастные группы или культурные контексты. Кроме того, это исследование было поперечным, то есть охватывало лишь один временной промежуток. Это осложняет выводы о причинно-следственных связях. Долгосрочные исследования могли бы дать больше информации о влиянии личностных черт, связанных с зависимостями, на креативное мышление в процессе взросления или изменения их симптомов.

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