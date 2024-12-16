Аналитики банка для предпринимателей и предприятий «Точка» изучили данные около 600 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Они выяснили, что чаще всего зумеры открывают собственное дело в 23 года. Именно на этот возраст приходится 14,21% от общего числа бизнесменов этого поколения. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Доля молодых предпринимателей составляет более 10% от количества клиентов банка. Также в топе 24-летние (13,74%), 22-летние (12,57%) и 25-летние (12,14%) зумеры-предприниматели.

Самое популярное направление бизнеса у молодежи — торговля на маркетплейсах. В этой сфере задействована треть всех предпринимателей-зумеров.

При этом поколение Z почти в 3 раза чаще работают в этом бизнесе, чем остальные — 32,95% (доля зумеров) против 13,3% (остальные возрастные группы).

Вторым приоритетным направлением у молодых бизнесменов является строительство и ремонт, которым занимаются 9%. Далее следуют IT и разработка (8%).

В топ-5 также вошли перевозки и курьерская доставка (7%). Еще по 4% респондентов занимаются бизнесом в сфере рекламы и продвижения, общепита и гостиниц, а также сдачи в аренду недвижимости.

Выручка бизнеса зумеров в среднем в два раза ниже, чем у компаний предпринимателей других возрастных групп. Кроме того, молодые люди, которые занимаются торговлей на маркетплейсах, зарабатывают в среднем в 4-5 раз меньше, чем в других сферах бизнеса.

«Зумеры за счет небольшого опыта еще не успели получить доверие клиентов. Из-за этого им может быть сложно продавать свои товары или услуги. Также на выручку могут влиять психологические особенности, свойственные их поколению. Они не перерабатывают, ценят work-life balance и не держатся за одну сферу, а вместо этого ищут себя», — считают авторы исследования.

Больше всего предпринимателей поколения Z находятся в южных регионах страны, среди которых лидирует Дагестан. Там почти каждый пятый зумер занимается бизнесом. Следом идет Чечня (19%) и Ингушетия (18,2%).

Также в топ-10 регионов входят Астраханская область (16,1%), Калмыкия (15,95%), Мордовия (15,2%), Оренбургская область (15%), Карачаево-Черкесская Республика (почти 15%) и Брянская область (14,8%).

Меньше всего зумеров имеют свое дело в Санкт-Петербурге (6,69%), Калининградской (6,70%) и Челябинской области (7,16%). В Москве их доля составляет 7,78%.

«В СКФО, в частности, в Дагестане можно бессрочно перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) по ставке 1%, что позволяет существенно сэкономить денежные средства компании и при желании вложить их обратно в бизнес», — рассказали аналитики «Точки».

Они также добавили, что в регионе сложилась инфраструктура для поддержки предпринимательства. Например, функционируют бизнес-инкубаторы, Республиканский центр «Мой бизнес», четыре технопарка и другие организации. Все это, по их словам, стимулирует молодых предпринимателей открывать бизнес в этом регионе.

Для 45% россиян бизнес на маркетплейсе является первым собственным делом. «Яндекс Маркет» ранее опросил 933 продавца, которые занимаются реализацией товаров как минимум на одном из маркетплейсов, и выяснил, чем они занимались до этого. Большинство (75%) из них работали в найме или на фрилансе (18%).