В сентябре 1933 года американский метеоролог Джозеф Кинсер задал простой вопрос: меняется ли климат? Анализируя изменения температурных показателей в различных точках планеты, он пришел к выводу, что мир становится теплее, но не предложил причину. Несколько лет спустя, в 1938 году, британский инженер Гай Каллендар показал, что температура на Земле повысилась примерно на 0,3°C за предыдущие 50 лет.

Каллендар утверждал, что потепление во многом было вызвано повышением уровня углекислого газа в атмосфере из-за сжигания угля. Это предположение опиралось на более ранние теории парникового эффекта. Сегодня данные, полученные с тысяч наземных метеостанций, а также со спутников и кораблей, используются вместе с моделями прогнозирования погоды. Это позволяет создать полную картину того, как меняется климат на протяжении дней и десятилетий.

За всю историю наблюдений, начиная с середины XIX века, последние два года — 2023 и 2024 — оказались самыми теплыми. Их температура примерно на 1,5°C выше показателей ранней индустриальной эпохи. Чтобы планета нагрелась на первые 0,3°C, потребовалось столетие. А за последние 60 лет мир потеплел на 1°C.

Скорость глобального потепления сейчас в первую очередь определяется выбросами парниковых газов человечеством. Чем больше объем выбрасываемых парниковых газов, тем выше скорость потепления. Если сократить выбросы, потепление продолжится, но более медленно. Только после того, как выбросы станут чистым нулевым значением, ожидается, что глобальные температуры примерно стабилизируются.

Скорость глобального потепления с 1970 года по настоящее время была довольно равномерной и составляла 0,2°C, что намного быстрее, чем в любой другой период. Последние два года могут свидетельствовать об ускорении процесса, но пока это не очевидно.

До 1970 года на Земле был период небольшого глобального похолодания. Он произошел из-за быстрого увеличения количества отражающих аэрозольных частиц, которые поступали в атмосферу. Частицы появились в том числе из-за сжигания ископаемого топлива.

В 1960-х годах во многих западных странах стартовала политика чистого воздуха, которая уменьшила охлаждающее влияние. До Второй мировой войны изменения климата были в основном естественными и характеризовались медленным потеплением из-за ранней индустриализации.

Не везде на планете потепление происходило с одинаковой скоростью. Как правило, суша нагревалась быстрее, чем в среднем по миру, а океанские регионы — медленнее. Быстрее всего теплеет Арктика — ее температура растет в четыре раза быстрее, чем средняя температура по миру.

Постоянное тепло в течение последних двух лет удивило климатологов. Но скорее всего, 2025 год будет прохладнее 2024 года, учитывая переход к условиям Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

Другое исследование показало, как парниковые газы выходят из вечной мерзлоты на севере Арктики из-за повышения температур. Эти замороженные почвы от Аляски до Сибири содержат вдвое больше углерода, чем в атмосфере, что составляет сотни миллиардов тонн, которые хранились там веками. Таким образом, таяние вечной мерзлоты привело к выделению углерода в виде углекислого газа и метана.