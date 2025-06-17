Ученые обнаружили в Атлантическом океане нечто удивительное — находку, которая указывает на то, что формирование океана началось на миллионы лет раньше, чем предполагалось. Это открытие может кардинально изменить наше представление о климатической истории Земли, тектонической эволюции континентов и зарождении океанических течений.

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Исследователи из Университета Хериот-Уотт в Эдинбурге, специализирующиеся на морской геологии и палеоокеанографии, обнаружили массивные осадочные структуры — древние грязевые волны длиной до одного километра и высотой в сотни метров. Эти волны захоронены в осадочных слоях на глубине около километра под дном Атлантического океана, в 400 км от побережья Гвинеи-Бисау в Западной Африке. Ранее неизвестные геоморфологические образования были найдены в области, известной как Экваториальные Атлантические ворота — ключевой регион, где Южная Америка начала отделяться от Африки в меловом периоде мезозойской эры.

Геологи, в том числе доктор Дебора Дуарте и доктор Уисдин Николсон, опубликовали результаты в научном журнале Global and Planetary Change. Их анализ сейсмических данных и буровых кернов, полученных в рамках международной программы DSDP (Deep Sea Drilling Project), позволил реконструировать динамику океанических течений и рельефа морского дна на ранних стадиях формирования Атлантики.

Один из слоев пород оказался особенно примечательным: он содержал следы мощных придонных течений, формировавших так называемые контурные дрейфы и гигантские осадочные волны — следствие тектонических и гидрологических преобразований. Эти процессы были вызваны интенсивным водообменом между Южной и Центральной Атлантикой после открытия первичного морского пролива (шлюза), когда плотные соленые воды стали перетекать севернее, формируя подводные течения, похожие на «водопады под океаническим дном».

По словам ученых, открытие Экваториальных Атлантических ворот, вероятно, произошло около 117 миллионов лет назад — на 4 миллиона лет раньше предыдущих оценок. Этот переходный геологический период ознаменовался сильным изменением климата: после фазы охлаждения, когда углерод активно накапливался в осадках, началось быстрое потепление, вызванное нарушением углеродного баланса и затоплением древних озер морской водой. Позднее, с окончательным формированием океанической циркуляции, климат снова перешел в фазу длительного похолодания.

Это исследование подчеркивает роль древних океанических процессов в глобальной климатической системе и помогает ученым лучше понять механизмы регулирования температуры на планете в прошлом — важный ключ к прогнозированию будущих изменений климата в условиях современных вызовов, включая потепление, таяние ледников и замедление термохалинной циркуляции.