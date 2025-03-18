Олимпийский спринтер Майкл Джонсон признался, что в прошлом не любил командные виды спорта, вспоминая свое участие в футболе. Но это не помешало ему завоевать свой первый титул в 1991 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. Джонсон считает, что научился лидерству, когда был капитаном мужской сборной США по эстафете на Играх доброй воли в 1998 году. Он поделился своей историей успеха с CNBC.

«У меня однажды была отличная игра, когда я играл в футбол, и мы проиграли, и мы едем домой в автобусе, и все грустят, и я думаю: у меня была хорошая игра. Я должен быть счастлив, — говорит Джонсон. — И это подсказало мне, что мне нужно заниматься индивидуальным видом спорта».

В 1987 году, когда ему было 19 лет, его будущий тренер Клайд Харт заметил атлетизм спортсмена. Он выиграл свой первый титул чемпиона мира, заняв первое место в беге на 200 м. Джонсон отметил, что первая половина его карьеры на беговой дорожке была посвящена победам.

Позже он понял, что если будет достаточно подготовлен, то сможет выиграть гонки. «Затем речь зашла о погоне за рекордами и историей и попытках сделать в спорте то, чего раньше никто не делал», — рассказывает олимпиец. Джонсон стал единственным спортсменом-мужчиной, завоевавшим олимпийское золото в беге на 200 и 400 м, сделав это на летних играх 1996 года в Атланте, штат Джорджия.

По его словам, участие в соревнованиях подразумевает технический подход и «реализацию стратегии гонки», которую он разработал вместе со своим тренером. «Когда я участвую в гонке, я постоянно оцениваю, отстаю ли я или опережаю то место, где мне нужно быть в определенные моменты на дороге, и принимаю решения на основе этой оценки о том, нужно ли мне вносить коррективы, — сказал он. — Если вы примете неправильное решение, это может иметь катастрофические последствия».

Майкл Джонсон комментирует для BBC чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, в 2022 году.

Спортсмен также заявил, что узнал о лидерстве, будучи капитаном мужской сборной США по эстафете 4×400 м на Играх доброй воли 1998 года. «Нужно объединять людей. Каждый должен понимать в чем заключается цель. И вы пытаетесь сделать так, чтобы их индивидуальные цели вписывались в более широкие командные цели», — объясняет он.

Джонсон основал Grand Slam Track, спортивную лигу, которая проведет свое первое мероприятие в Кингстоне (Ямайка) в следующем месяце, и назвал себя «предпринимателем» с тех пор, как ушел из соревновательного спорта в 2001 году. «Я смог применить многое из того, чему научился как спортсмен. Подготовка — это все» — заключает чемпион.

Спортсмены достигают высоких результатов в условиях давления благодаря различным психическим и поведенческим стратегиям. Ранее исследование продемонстрировало, что те из них, кто показывают хорошие результаты, опираются на высокую самооценку, психологическую устойчивость и когнитивно-поведенческие методы. Среди этих методов можно выделить подготовительные ритуалы перед соревнованиями, визуализацию и внутренние диалоги с собой.