Компания OpenAI ведет переговоры с частными инвестиционными фондами о создании совместных предприятий. По данным источников Reuters, разработчик ChatGPT гарантирует инвесторам минимальную доходность 17,5% и ранний доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта. Таким образом компания рассчитывает опередить конкурента Anthropic в борьбе за корпоративных клиентов.

Смысл партнерства в том, чтобы быстро развернуть ИИ-инструменты в сотнях компаний, принадлежащих инвестфондам. Это снизит затраты на привлечение инженеров для настройки моделей под конкретных клиентов и поможет подготовиться к возможному публичному размещению акций. В Boston Consulting Group отмечают, что после интеграции индивидуальной ИИ-модели в корпоративные системы клиенту становится крайне сложно перейти к конкуренту.

Однако не все инвесторы оценили предложение. Thoma Bravo, один из крупнейших фондов в сфере программного обеспечения, отказался от участия. Управляющий партнер Орландо Браво усомнился в долгосрочной прибыльности совместных предприятий, указав, что многие компании из портфеля фонда уже внедряют ИИ-инструменты напрямую. Другие инвесторы также выразили сомнения, отметив, что крупные фонды имеют прямой доступ к OpenAI и Anthropic без необходимости вкладывать капитал.

Тем не менее переговоры продолжаются. OpenAI ведет активные переговоры о привлечении около $4 млрд при предварительной оценке в $10 млрд с такими компаниями, как TPG, Bain Capital и Advent. Anthropic, в свою очередь, привлекает Blackstone, Hellman & Friedman и Permira для реализации собственного корпоративного проекта.

В Boston Consulting Group называют происходящее «большой гонкой за корпоративных клиентов». Компании стремятся закрепиться в бизнес-среде, где смена поставщика после интеграции становится практически невозможной. При этом совместные предприятия также отражают давление на инвестиционные фонды со стороны их собственных вкладчиков, требующих четкой стратегии в области искусственного интеллекта.

