Габор Челле, бывший генеральный директор и соучредитель Pebble, который является конкурентом X, присоединился к OpenAI для работы над секретным проектом, сообщает TechCrunch. Оказалось, что он работает в компании с октября, но объявил об этом только на днях.

«Рад поделиться тем, что я присоединилсяк OpenAI! Плотность талантов здесь невероятна. Уже многому научился. В свое время поделюсь подробнее о том, над чем работаю», — сообщил Челле в посте на X.

Несколько лет назад Челле продал свою первую компанию, стартап мобильной электронной почты reMail, спонсируемый Y Combinator, техногиганту Google. Его вторая компания, стартап нативной рекламы Namo Media, была продана Twitter до того, как Илон Маск купил социальную сеть и переименовал ее в X.

Почти десять лет назад Челле работал в Twitter в качестве менеджера по групповому продукту, сосредоточившись на домашней ленте, адаптации пользователей и опыте выхода из системы. Он ушел из Twitter в 2016 году в Google, где стал директором инкубатора Area 120 для спин-оффов компании.

В 2022 году Челле начал работать над Pebble, изначально называвшимся T2, с Майклом Гриром, бывшим руководителем инженерного отдела Discord. Pebble, который делал упор на безопасность и модерацию, имел небольшое, но активное сообщество и привлекал финансирование. Однако компании с трудом удалось сохранить значимый рост, и в прошлом году она закрылась, но возродилась в качестве Mastodon в ноябре. В мае этого года Челле присоединился к акселератору South Park Commons, где работал над рядом прототипов генеративного ИИ.

Объявление о его найме в OpenAl произошло в те же выходные, когда Anthropic наняла своего высокопоставленного сотрудника: основателя Embark Алекса Родригеса. Родригес, который руководил фирмой по автономным грузоперевозкам Embark во время слияния со SPAC в 2021 году, заявил в пятницу, что присоединится к Anthropic в качестве исследователя в области безопасности ИИ.

OpenAI также готовится к реструктуризации в коммерческую компанию. Недавно разработчика ChatGPT покинуло несколько топ-менеджеров, в том числе главный технический директор Мира Мурати. Стартап из Сан-Франциско готовится к изменению своей корпоративной структуры, поскольку планирует привлечь финансирование в размере $6,5 млрд.