Компания OpenAI 24 марта 2026 года объявила в X о закрытии Sora, социального приложения, похожего на TikTok, запущенного шесть месяцев назад. При этом компания не раскрыла причин решения и не уточнила сроки окончательного прекращения работы сервиса.

В X компания ограничилась формулировкой «мы прощаемся с Sora» и пообещала позднее сообщить сроки отключения приложения и API, а также способы сохранения уже созданных роликов. Одновременно OpenAI подтвердила ряду СМИ, что прекращает работу как пользовательского приложения, так и онлайн-платформы для профессиональной генерации видео, фактически сворачивая публичное направление отдельного видеосервиса.

Кроме того, OpenAI прекратит партнерство с развлекательным гигантом Disney в сфере контента. Представитель The Walt Disney Company заявил: «Мы уважаем решение OpenAI уйти из бизнеса по созданию видеоконтента и переориентировать свои приоритеты на другие направления». Он также отметил, что компания планирует взаимодействовать с другими платформами искусственного интеллекта.

Sora задумывалась как сервис, похожий на TikTok, и одновременно как витрина технологии: пользователи могли создавать гиперреалистичные ролики по текстовым запросам, дополнять их озвучкой и публиковать в ленте. Предполагалось, что продукт поможет обучать ИИ «понимать и симулировать физический мир в движении» с прицелом на дальнейшее применение, включая робототехнику.

Однако после стремительного старта и выхода в топ App Store интерес к сервису быстро пошел на спад: к концу 2025 года заметно сократились как загрузки, так и выручка. Параллельно платформа сталкивалась с критикой из-за появления расистского, насильственного и юридически спорного контента.

Эксперты связывают закрытие прежде всего с экономикой и стратегией: по оценкам, инфраструктура Sora обходилась в миллиарды долларов в год, а сама модель расходов считалась неустойчивой. На фоне подготовки к IPO OpenAI сокращает самые дорогие потребительские проекты и переводит ресурсы в развитие базовых моделей и встроенных видеофункций. Одновременно сворачивание партнерства с The Walt Disney Company показывает, что вокруг генеративного видео растут юридические и репутационные риски.

Для рынка это важный сигнал: идея «TikTok на базе ИИ» пока плохо окупается — создавать и модерировать качественное видео слишком дорого, а стабильной монетизации нет. Поэтому, скорее всего, такие технологии будут развиваться не как отдельные приложения, а как функции внутри крупных сервисов и профессиональных инструментов. А крупные партнерства, как в случае с Disney, остаются очень чувствительными к изменениям стратегии и вопросам безопасности контента.

