Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, объявила о создании юридического лица в Южной Корее. Этот шаг направлен на дальнейшее продвижение и внедрение ее ИИ-технологий в стране. В ближайшие месяцы планируется открытие офиса в Сеуле и найм сотрудников для поддержки партнерских отношений с местными компаниями и политиками.

Южная Корея представляет собой стратегически важный рынок для OpenAI. Согласно данным компании, страна занимает первое место по количеству платных подписчиков ChatGPT за пределами США. Это свидетельствует о высоком уровне интереса и готовности корейского рынка к внедрению передовых ИИ-технологий. Открытие представительства в Сеуле станет третьим для OpenAI в Азии после Японии и Сингапура, где уже работают 40 и 20 сотрудников соответственно.

OpenAI стремится укрепить свои позиции на глобальном рынке ИИ и расширить свое присутствие в технологически развитом азиатском регионе. Джейсон Квон, директор по стратегии OpenAI, на этой неделе совершает поездку по Азии для встреч с правительственными чиновниками и потенциальными отраслевыми партнерами. Обсуждаются вопросы инфраструктуры ИИ и использования программного обеспечения OpenAI.

Квон отметил, что «полноценная экосистема ИИ в Корее делает ее одним из самых многообещающих рынков в мире для развития ИИ. Это касается не только ПО, но и «железа» для запуска алгоритмов, а также охватывает различные группы населения. Компания также рассматривает возможность создания центров обработки данных Stargate для ИИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

