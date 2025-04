OpenAI выпустила новые модели o3 и o4-mini — самые умные «рассуждающие» нейросети на сегодняшний день. Это первые алгоритмы компании, которые могут использовать и комбинировать все инструменты ChatGPT: поиск в интернете, анализ файлов при помощи команд на Python, обработку изображений и видео, а также генерацию картинок. Они обучены определять, когда и как использовать эти инструменты для решения сложных проблем.

Фото: Freepik

OpenAI o3 — самая мощная на данный момент «рассуждающая» модель, которая устанавливает новые рекорды в тестах на программирование, решение математических задач, научные знания и визуальное восприятие. Она делает на 20% меньше серьезных ошибок, чем OpenAI o1 при выполнении сложных задач на взаимодействие с реальным миром. Модель o4-mini — более компактная версия, оптимизированная для быстрых и экономичных вычислений. При этом алгоритм достигает впечатляющих результатов в математике, программировании и визуальных задачах.

Обе модели тренировали при помощи обучения с подкреплением, что позволило им не только использовать инструменты, но и решать, когда их применять. Впервые эти модели могут интегрировать изображения непосредственно в ход своих рассуждений — они не просто видят картинку, но и могут «думать» с их помощью.

Подписчики тарифов Plus, Pro и Team уже получили доступ к o3, o4-mini и o4-mini-high. Новое семейство нейросетей заменило устаревшие o1, o3-mini и o3-mini-high. Пользователи тарифов Enterprise и Edu получат доступ к нейросетям через неделю. Бесплатные пользователи смогут попробовать o4-mini, выбрав опцию Think перед отправкой запроса. OpenAI планирует выпустить еще более мощную модель o3-pro через несколько недель — подробности о возможностях этого алгоритма компания не разглашает.