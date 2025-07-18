Компания OpenAI представила мощное обновление своего флагманского продукта — сервиса ChatGPT. Теперь чат-бот может не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи, используя собственный виртуальный компьютер и набор инструментов. Это превращает его из собеседника в полноценного цифрового ассистента.

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Раньше ChatGPT мог найти информацию, но не мог применить ее для выполнения практических заданий, таких как бронирование поездки или анализ данных с созданием презентации. Новый агентный режим обьединяет возможности взаимодействия с сайтами, глубокого анализа информации и диалогового интеллекта в единой системе.

ChatGPT может переключаться между разными инструментами: визуальным браузером, текстовым браузером, терминалом и API. Например, он способен проанализировать конкурентов, собрать данные и представить их в виде редактируемого слайд-шоу. При этом пользователь сохраняет полный контроль и должен подтверждать важные действия, например, покупки.

Это ключевой шаг для монетизации ChatGPT. Новые возможности доступны пользователям платных тарифов Pro, Plus и Team. Это значительно повышает ценность подписки, предлагая автоматизацию рутинных профессиональных и личных задач. OpenAI приводит впечатляющие цифры производительности: на бенчмарке SpreadsheetBench агент набрал 45.5% против 20% у Copilot в Excel, а на BrowseComp установил новый рекорд в 68.9%.

Новые возможности несут и новые риски, в частности связанные с безопасностью. OpenAI уделила особое внимание защите от «инъекций промптов», когда злоумышленники могут попытаться управлять поведением агента через скрытые инструкции на веб-страницах. Для снижения рисков введены многоуровневые меры защиты, включая подтверждение пользователем критических действий и отказ от выполнения высокорисковых задач, таких как банковские переводы.