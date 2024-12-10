Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман объявил о публичном релизе Sora, видеогенератора на основе искусственного интеллекта. Приложение будет доступно пользователям ChatGPT Plus и Pro в США и других странах, за исключением Великобритании и стран ЕС.

Подписчики ChatGPT могут использовать Sora для генерации видео из текста, оживления изображений и расширения или смешивания уже существующих видео. Фотореалистичная детализация Sora и ее точность впечатлили поклонников ИИ.

Представленная версия под названием Sora Turbo может генерировать ролики длиной от 5 до 20 секунд в различных соотношениях сторон и разрешениях.

OpenAI не раскрывает, на чем обучался видеорегистратор. Однако предполагается, что для этой цели Sora расшифровала более миллиона часов видеороликов с YouTube, не получив разрешений от их создателей.

Помимо генерации видео, инструмент позволяет узнать, что создают другие пользователи, а также какие методы использовались для создания того или иного ролика.

Sora также предлагает более продвинутый инструмент под названием Storyboard, который позволяет пользователям создавать видео с определенными направлениями. Его интерфейс напоминает видеоредактор, а каждый кадр можно создать на основе текстовой подсказки или загруженного изображения.

Все видео, сделанные видеогенератором снабжены невидимыми водяными знаками C2PA. Также Sora блокирует неподобающие материалы и ограничивает загрузки изображений людей.

Недавно пекинская компания Shengshu Technology заявила, что ее инструмент Vidu для преобразования текста в видео на основе искусственного интеллекта теперь может генерировать видеоролики, объединяя несколько изображений, тем самым составляя конкуренцию Sora от OpenAI.