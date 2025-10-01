OpenAI выпустила новую версию генеративной модели Sora 2, которая создает видео- и аудиоконтент с высокой степенью реалистичности. Система способна генерировать длинные ролики с плавными переходами сцен и сложные движения объектов с точным соблюдением законов физики.

OpenAI

Ключевое отличие новой версии от предшественников — корректная работа с физическими взаимодействиями: объекты больше не деформируются произвольно и не перемещаются между кадрами. Модель правильно отображает даже такие сложные элементы, как гимнастические трюки.

Помимо визуальной составляющей Sora 2 синхронизирует диалоги, звуковые эффекты и фоновый шум, формируя цельные аудиовизуальные сцены. Технология позволяет встраивать реальных людей и предметы в искусственное окружение. Для этого требуется лишь короткий видео- и аудиофрагмент с персонажем, после чего он может появляться в любой сгенерированной сцене с сохранением естественного облика и голоса.

Для работы с моделью разработано приложение под iOS, где пользователи могут создавать ролики, комбинировать их и делиться результатами. В сервисе реализованы механизмы контроля рекомендаций, возрастные ограничения и защита от контента с насилием.

OpenAI позиционирует Sora 2 как платформу для творчества и развлечений с акцентом на безопасность использования. Дальнейшее развитие приложения будет учитывать отзывы пользователей.

Читайте также OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника, который работает по ночам

Ранее компания встроила функцию онлайн-шоппинга (Instant Checkout) в ChatGPT для пользователей из США, позволяющую искать и покупать товары прямо в диалоговом окне чат-бота. На старте поддерживаются площадки Etsy и Shopify.