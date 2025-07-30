Компания OpenAI представила новую функцию в ChatGPT под названием «режим обучения» (study mode). Она призвана решить одну из главных проблем использования ИИ в образовании. Студенты часто используют чат-бот для получения готовых ответов, а не для углубления знаний. Новый режим меняет этот подход, направляя пользователя к самостоятельному решению.

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Вместо прямого ответа «режим обучения» задает наводящие вопросы и предлагает пошаговые инструкции. Это стимулирует критическое мышление и активное участие в процессе обучения. Функция была разработана в сотрудничестве с учителями и экспертами в области педагогики. В основе лежат научные исследования о методах эффективного усвоения информации.

Ключевые особенности режима: интерактивные подсказки, структурированные ответы для снижения когнитивной нагрузки и персонализированная поддержка. Система адаптирует уроки под уровень пользователя, оценивая его знания по ходу диалога. Также встроены тесты для проверки усвоенного материала. Пользователи могут легко включать и выключать режим в зависимости от своих целей.

Для OpenAI это важный стратегический шаг. Компания стремится позиционировать ChatGPT не просто как инструмент для быстрых ответов, а как полноценного помощника в обучении.

Это повышает ценность продукта для образовательного сектора и отвечает на критику о том, что ИИ способствует поверхностному обучению. В будущем планируется добавить визуализацию сложных концепций и отслеживание прогресса.

Функция уже доступна для пользователей бесплатных и платных версий, включая Plus, Pro и Team. В ближайшие недели она появится и в версии ChatGPT Edu. Первые отзывы от студентов положительные. Они сравнивают новый режим с «круглосуточным репетитором, который никогда не устает».