Разработчик ChatGPT представил новые инструменты для создания ИИ-агентов, которые помогут собирать более автономные системы. Центральным элементом стал Responses API — гибкая основа для построения приложений с веб-поиском, обработкой файлов и возможностью управления компьютером.

Фото: к/ф «Матрица: Перезагрузка»

Встроенный инструмент веб-поиска использует модели GPT-4o и GPT-4o-mini и находит ответы на вопросы пользователей с точностью 90% (по показателю SimpleQA). Подобно ChatGPT, система подкрепляет ответы ссылками на новостные статьи и блоги. Стоимость доступа к этой функции составляет $30 или $25 за 1 тыс. запросов. Для команд, работающих с большим количеством документов, новый инструмент обойдется в $2,5 за 1 тыс. поисковых запросов плюс $0,1 за каждый гигабайт загруженного контента в день.

Также пользователям Responses API стал доступен инструмент CUA (Computer-Using Agent), который позволяет AI-агентам управлять компьютером. Он построен на той же технологии, что и агент OpenAI Operator. Однако агент CUA успешно выполняет всего 38,1% сложных задач, поэтому его действия нужно тщательно контролировать. Эта функция стоит $3 за 1 млн входных и $12 за 1 млн выходных токенов.

OpenAI также выпустила новый открытый набор инструментов (SDK) для разработки агентов, который упрощает интеграцию в проект нескольких моделей. В SDK доступны настраиваемые языковые модели, передача задач между агентами, встроенные средства безопасности и инструменты анализа.

В планах OpenAI постепенно отказаться от существующего Assistants API в пользу нового Responses API к середине 2026 года, когда будет достигнут паритет функций. API Chat Completions продолжит получать обновления для разработчиков, не нуждающихся в интегрированных инструментах, хотя OpenAI рекомендует переходить на Responses API для использования новых возможностей.