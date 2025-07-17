Компания OpenAI разрабатывает новые функции для ChatGPT, которые позволят пользователям создавать и редактировать таблицы и презентации прямо в чат-боте. Будущие ИИ-агенты смогут генерировать файлы, совместимые с Microsoft Excel и PowerPoint, что снизит зависимость пользователей от традиционных офисных приложений. Этот шаг направлен на превращение ChatGPT в центральный инструмент для выполнения рабочих задач.

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Проблема, которую решает OpenAI, заключается в фрагментации рабочего процесса. Сейчас сотрудникам приходится переключаться между чат-ботом для генерации идей и отдельными программами для их оформления. Новые агенты позволят выполнять все в одном окне. Пользователи смогут с помощью текстовых команд, например «создай анализ дисконтированных денежных потоков для Apple», получать готовые таблицы или презентации.

Технически агенты работают, генерируя код, который создает файл в открытом формате, совместимом с Excel или PowerPoint. Поскольку Microsoft сделала эти форматы открытыми, OpenAI не требуется специального разрешения. Помимо работы с документами, агенты смогут выполнять и другие многошаговые задачи: создавать отчеты на основе данных из интернета, а также бронировать встречи, взаимодействуя с веб-сайтами.

Эти функции — прямой вызов не только Microsoft и Google, но и усиление позиций самого ChatGPT на корпоративном рынке. OpenAI стремится сделать свой продукт не просто помощником, а основной платформой для работы. Примечательно, что это создает конкуренцию с их главным инвестором — Microsoft, на серверах которого и работает ChatGPT.

Несмотря на амбиции, технология еще не совершенна. По словам тестировщиков, агенты могут работать медленно или с ошибками. Иногда задача, которую человек выполняет за 10−15 минут, у агента занимает полчаса. Тем не менее даже в таком виде они способны экономить время, выполняя рутинные операции. Сроки официального запуска новых функций пока не объявлены.