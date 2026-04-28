OpenAI разрабатывает смартфон с ИИ совместно с производителями чипов MediaTek и Qualcomm, сообщает аналитик Минг-Чи Куо, известный точными инсайдами по цепочкам поставок Apple. Эксклюзивным партнером по совместному проектированию систем и производству выступает китайская Luxshare. Массовое производство устройства ожидается в 2028 году, финализация спецификаций и утверждение поставщиков намечены на конец 2026-го — начало 2027 года.

ChatGPT

Концепция устройства, согласно слухам, будет принципиально отличаться от существующих смартфонов. OpenAI планирует отказаться от «десятков приложений» на экране в пользу единого интерфейса ИИ-агента, который выполняет задачи пользователя в проактивном режиме. В этой логике операционная система выстраивается не вокруг запуска программ, а вокруг контекста и потребностей пользователя в реальном времени.

Выбор смартфона в качестве первой аппаратной платформы объясняется рыночной логикой: смартфоны остаются крупнейшей категорией потребительских устройств в обозримом будущем. При этом в OpenAI считают, что полноценный ИИ-агент возможен только при одновременном контроле над операционной системой и «железом». Именно это, по оценке Куо, и стало главной причиной, по которой компания решила создавать устройство с нуля, а не ограничиваться программными интеграциями с существующими платформами.

Архитектура устройства предполагает гибридную модель обработки данных: базовые задачи и управление контекстом пользователя выполняются локально на устройстве, более сложные и ресурсоемкие запросы — в облаке OpenAI. Это задает специфические требования к проектированию процессора. Среди приоритетов — энергоэффективность, управление иерархией памяти и локальный запуск малых языковых моделей.

MediaTek и Qualcomm как партнеры по разработке чипов получают доступ к потенциально крупному долгосрочному контракту: по оценке аналитика, доход от одного специализированного ИИ-чипа может быть сопоставим с выручкой от 30–40 стандартных мобильных процессоров.

Для Luxshare участие в проекте имеет стратегическое значение, выходящее за рамки одного контракта. Компания давно конкурирует с Hon Hai (Foxconn) за долю в цепочке поставок Apple, однако вытеснить лидера с устоявшихся позиций крайне сложно. Ранний вход в производственную цепочку нового поколения смартфонов дает Luxshare возможность закрепиться в экосистеме, которая пока не имеет доминирующего сборщика, — и потенциально стать основным бенефициаром следующего технологического цикла в категории.

Конкурентные преимущества OpenAI при выходе на рынок аппаратного обеспечения аналитик сводит к трем факторам: узнаваемость потребительского бренда, накопленные массивы пользовательских данных и технологическое лидерство в области ИИ-моделей. Аппаратная часть смартфонов, в отличие от программной, давно стандартизирована индустрией — это снижает барьер входа при наличии сильных партнеров по цепочке поставок. Бизнес-модель, по версии Kuo, предполагает объединение аппаратного обеспечения с подпиской на сервисы OpenAI и формирование новой экосистемы для разработчиков ИИ-агентов.

Пока проект подтвержден единственным источником, и официальных заявлений от OpenAI не поступало. Тем не менее общий контекст делает эту информацию более правдоподобной: в 2024 году компания завершила сделку по приобретению стартапа io Products, основанного бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, — именно эта команда, по данным источников, отвечает за дизайн будущего устройства.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.