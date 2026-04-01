OpenAI завершила рекордный раунд финансирования на $122 млрд с текущей оценкой в $852 млрд. Разработчик искусственного интеллекта направит полученные средства на закупку ИИ-чипов, строительство новых дата-центров и наем профильных специалистов перед планируемым выходом на биржу. По оценкам аналитиков, перед IPO стоимость компании может приблизиться к $1 трлн.

Unsplash

Крупнейший инвестиционный раунд возглавил японский SoftBank при участии Andreessen Horowitz, D.E. Shaw Ventures и других институциональных игроков. В числе стратегических партнеров сделки — Amazon, Nvidia и Microsoft.

Одной из особенностей раунда стало привлечение $3 млрд от розничных инвесторов через банковские каналы. Акции частной компании планируется включить в несколько биржевых фондов (ETF) под управлением ARK Invest. Это позволит расширить базу инвесторов компании.

Привлечение столь широкого круга инвесторов происходит на фоне ожидаемого IPO. Финансовые аналитики отмечают, что текущий раунд фиксирует высокие рыночные ожидания и формирует базу перед публичным размещением.

Помимо этого, OpenAI увеличила возобновляемую кредитную линию до $4,7 млрд при поддержке крупнейших банков. Эти кредитные средства пока не используются. Таким образом руководство формирует надежную финансовую подушку безопасности для будущих вложений в вычислительную инфраструктуру без немедленного размытия долей текущих владельцев.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.