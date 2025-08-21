Компания OpenAI может создать новое направление бизнеса, продавая доступ к мощностям своих ЦОД. Об этом сообщила финансовый директор Сара Фрайар. Этот шаг позволит другим компаниям использовать дата-центры и опыт OpenAI для запуска ИИ-алгоритмов. Для компании-создателя ChatGPT такой шаг позволит компенсировать огромные затраты на инфраструктуру.

İsmail Enes Ayhan/Unsplash

Разработка и эксплуатация передовых ИИ-моделей требует колоссальных вычислительных мощностей и, соответственно, огромных расходов. OpenAI привлекает десятки миллиардов долларов на закупку чипов и строительство дата-центров. По словам CEO Сэма Альтмана, в «не очень отдаленном будущем» компания будет тратить на это триллионы долларов. Продажа инфраструктурных услуг — логичный шаг для монетизации этих инвестиций.

Идея частично вдохновлена успехом Amazon Web Services (AWS). Amazon начала сдавать в аренду свои избыточные облачные мощности, что превратилось в сверхприбыльный бизнес. OpenAI накопила уникальный опыт в проектировании и настройке дата-центров для оптимизации рабочих нагрузок ИИ. Теперь компания видит возможность капитализировать эти знания.

Сара Фрайар подчеркнула, что сейчас компания не занимается этим активно, так как сосредоточена на обеспечении мощностей для собственных нужд. Однако в будущем это направление рассматривается как полноценный бизнес. «Если мы будем только покупать у других, мы просто отдадим им нашу интеллектуальную собственность», — пояснила она, говоря о важности прямого участия в создании инфраструктуры.

OpenAI уже работает с SoftBank и Oracle над амбициозным проектом Stargate по строительству массивных дата-центров. Компания остается убыточной, но ее выручка быстро растет. В июле она впервые достигла $1 млрд. OpenAI также ведет переговоры о продаже акций сотрудников при оценке компании в $500 млрд, что говорит о высоком интересе инвесторов.

