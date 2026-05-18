OpenAI и правительство Мальты объявили о первом в мире государственном партнерстве, в рамках которого каждый гражданин страны получит бесплатный доступ к ChatGPT Plus на один год. Условие одно — пройти курс по основам искусственного интеллекта, разработанный Мальтийским университетом. Первая фаза программы стартует в мае 2026 года, распределением займется Malta Digital Innovation Authority.

Unsplash

Курс построен по принципу «сначала обучение — потом доступ». Участники изучают возможности и ограничения ИИ, а также правила его ответственного использования в повседневной жизни и работе. После завершения программы пользователи получают бесплатную годовую подписку на ChatGPT Plus. Масштабирование проекта будет происходить по мере того, как обучение проходят новые участники, включая граждан Мальты, живущих за рубежом.

Министр экономики Мальты Сильвио Шембри охарактеризовал инициативу как инструмент цифрового равенства. По его словам, каждый гражданин — вне зависимости от происхождения — должен иметь возможность освоить навыки, необходимые для жизни в цифровом мире, а сочетание образования с доступом к передовым технологиям превращает незнакомую концепцию в практическую помощь для семей, студентов и работников.



Партнерство с Мальтой стало частью инициативы OpenAI for Countries — программы, через которую компания помогает государствам внедрять ИИ на национальном уровне. Вместо единой модели OpenAI адаптирует проекты под приоритеты конкретной страны: образование, переподготовку кадров, цифровые госуслуги, поддержку стартапов или повышение цифровой грамотности. Похожие инициативы компания уже развивает в Эстонии и Греции, где ИИ интегрируют в образовательные системы.

Мальтийская модель интересна тем, что связывает доступ к продукту с конкретным образовательным результатом — прохождением официального курса. Это снижает риск того, что бесплатные подписки окажутся невостребованными. Для OpenAI проект становится первым примером фактического государственного субсидирования AI-подписок и потенциальной моделью для других стран, которые делают ставку на цифровую трансформацию и массовое обучение работе с ИИ.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.